Le Trudeau nouveau... avec son ancien look

Après avoir opté pour la barbe et les cheveux longs depuis plus d’un an, Justin Trudeau a fait un retour aux sources au niveau de son look en prévision de possibles élections à l’automne, selon des experts.

• À lire aussi: Se raser la barbe, un geste calculé pour Trudeau

Le premier ministre du Canada est apparu devant les caméras mercredi avec les cheveux courts et une barbe rasée de près.

Il s’agit d’un retour à l’apparence qu’il avait avant de se laisser pousser la barbe, en janvier 2020, quelques mois après avoir été réélu. Lorsque la pandémie avait frappé, M. Trudeau avait conservé ce look en plus de se laisser pousser les cheveux.

Mylène Forget

Relations publiques

Mylène Forget, présidente de Massy Forget Langlois relations publiques, souligne que ce changement intervient alors que les salons de coiffure et de soins personnels peuvent rouvrir en Ontario, où réside M. Trudeau.

« Je crois que ça marque de façon très concrète et visuelle le début de la fin de cette crise. On avait vu un premier ministre qui, avec le fait de laisser pousser sa barbe et ses cheveux, démontrait sa solidarité avec la population qui vivait des difficultés à maintenir une vie normale. La barbe offrait une image rassurante de quelqu’un de plus mature dans une période de crise majeure, alors que maintenant, on s’en vient vers des jours plus heureux. »

Pour les élections

Sur les médias sociaux, des observateurs politiques ont lancé l’hypothèse que le député de Papineau avait coupé sa barbe en raison d’un éventuel tournage de publicités électorales dans les prochains jours.

Pour le politologue André Lamoureux, chargé de cours à l’UQAM, ce changement pourrait être une décision personnelle du premier ministre, mais il est également fort probable qu’elle soit stratégique.

« Peut-être qu’il voulait se donner un air plus jeune en prévision des élections qui sont en train de poindre devant nous [à l’automne]. »

Pour Mme Forget, cette décision n’a pas été prise à la légère.

« J’imagine qu’il a bénéficié de conseillers et peut-être même de groupes de discussion ou de sondages avant de procéder à un changement aussi important. »