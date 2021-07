Ô Canada dans le rouge!

D’entrée de jeu, je tiens à souligner que le Québec, par rapport à son poids économique dans le Canada, a bel et bien reçu sa juste part de la plantureuse aide financière fédérale que le gouvernement Trudeau a semée d’un océan à l’autre durant la pandémie.

Cela étant dit, en ce lendemain de fête du Canada, rendons à Justin Trudeau les mérites qui lui reviennent après un an et trois mois de lutte contre la pandémie de COVID‐19.

Si l’économie canadienne a réussi à si bien se sortir de la crise sanitaire et financière, c’est grâce en grande partie au vaste Plan d’intervention économique qu’il a mis en place pour soutenir financièrement les particuliers et les entreprises durant la paralysie de plusieurs secteurs économiques. S’ajoute à cela une importante augmentation en transferts fédéraux aux provinces.

Avec les États-Unis, le Canada est l’un des pays qui a proportionnellement le plus dépensé pour tenter de limiter les immenses dommages économiques causés par la pandémie de COVID-19.

Par rapport à l’exercice financier 2019-2020, le gouvernement Trudeau a dépensé pendant l’exercice 2020-2021 quelque 257 milliards $ de plus à cause des multiples mesures d’aide fédérale qu’il a expressément implantées pour soutenir les particuliers et sociétés victimes de la COVID-19.

IMMENSE DÉFICIT

Conséquemment, il ne faut donc pas se surprendre de voir le déficit fédéral exploser en 2020-2021. Selon les données préliminaires, le déficit de l’exercice « pandémique » s’élève à 314 milliards $, soit 292 milliards $ de plus que lors de l’exercice prépandémique de 2019-2020.

Ce qui a fait bondir la dette fédérale de 43,5 % en cette année de coronavirus, à 1035 milliards $.

Pour bien saisir l’ampleur du déficit fédéral, je vous rappelle que pendant cette même année pandémique de 2020-2021, le gouvernement Legault affiche un déficit de 6,7 milliards $, avant transfert d’argent à son Fonds des générations.

Le déficit fédéral est donc 47 fois plus élevé que le déficit du Québec !

LA PART DU QUÉBEC

Lors de la récente présentation de ses résultats financiers, le ministre des Finances, Eric Girard, s’est félicité d’avoir bouclé l’année 2020-2021 avec un déficit de seulement 6,7 milliards $, soit 2,2 fois plus petit que le déficit initialement prévu.

Il a attribué tout le mérite aux 13 milliards $ que le gouvernement Legault a injectés dans la relance de l’économie québécoise pendant la pandémie.

À vrai dire, ces 13 milliards $ du gouvernement Legault dans la relance économique du Québec ne représentent qu’une fraction (23 %) du total de l’aide fédérale octroyée aux millions de Québécois et aux centaines de milliers de sociétés québécoises durant la pandémie.

Par l’entremise des nombreux programmes d’aide fédérale implantés par le gouvernement Trudeau, ce sont 57 milliards $ qui ont été injectés dans l’économie du Québec pendant la pandémie de COVID-19.