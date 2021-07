Pignon sur rue à Québec

Photos courtoisie

Jeunes musiciens du monde a acquis récemment une accueillante demeure victorienne sur la rue Saint-Vallier, dans le quartier Saint-Sauveur, afin d’y installer son école de musique de Québec. Au cours de la prochaine année, l’organisme a pour objectif d’opérer des rénovations significatives afin de créer un lieu d’exception où il sera possible pour les jeunes de la Basse-Ville d’apprendre la musique tout en travaillant leur confiance en soi et leur détermination. Grâce à une campagne de financement coprésidée par Régis Labeaume, maire de Québec, et Louis-Marie Beaulieu, président et chef de la direction de Desgagnés, environ 1 million de dollars en argent et en services ont déjà été récoltés dans ce projet évalué à 1,5M$. La campagne de financement va se poursuivre afin de réaliser les travaux durant le printemps 2022.

Allez... on danse

Bonne nouvelle pour les amateurs de danse sociale puisque le Centre de danse Jacques Duval reprendra ses cours de danse à compter de lundi (5 juillet), et ce après huit longs mois de fermeture en raison des restrictions entourant la COVID-19. Jacques Duval (photo) ne tient plus en place et a terriblement hâte de retrouver sa clientèle très fidèle depuis 1962. Vous pouvez consulter l’horaire complet sur le site du Centre au : https://www.jacquesduval.com ou communiquer au 418-845-6222 pour reprendre ou prendre des cours qui vous aideront à garder la forme.

Un virage tout équipé

Un accro d’activités de plein air, pêche, chasse et yachting, Gilles Larrivée (photo), de L’Ancienne-Lorette, s’est imposé un grand virage pour la nouvelle saison estivale. Technicien du monde de la téléphonie à la retraite, il a ainsi vendu son bateau et abandonné le yachting qu’il pratiquait depuis quelques années au lac Champlain (États-Unis) et s’est tourné vers une nouvelle activité, le vélo électrique. Équipement maximal de sécurité pour le cycliste septuagénaire, comprenant une balise de secours Spot, le service d’assistance vélo du CAA Québec, de même que le service de secours Airmedic.

En souvenir

Le 2 juillet 2011. Mariage du prince Albert II de Monaco (53 ans) et de Charlene Wittstock (33 ans). Une quarantaine de têtes couronnées et de familles régnantes, ainsi qu’une vingtaine de chefs d’État, dont le président français Nicolas Sarkozy, assistent, à Monaco, à la messe de mariage entre le prince et l’ancienne nageuse sud-africaine.

Anniversaires

Margot Robbie (photo) actrice (Le Loup de Wall Street) et productrice australienne, 31 ans... Lindsay Lohan, actrice et chanteuse américaine, 35 ans... Johnny Weir, patineur artistique américain, 37 ans... Joe Thornton, joueur de hockey de la LNH (Toronto), 42 ans... Dany Bédar, auteur-compositeur-interprète québécois, 45 ans... Stéphan Bureau, animateur (Les grandes entrevues Juste pour rire), 57 ans... Jerry Hall, ex-mannequin, actrice de télé et de cinéma, 65 ans... Vicente Fox, ex-président du Mexique de 2000 à 2006, 79 ans.

Disparus

Le 2 juillet 2020 : Yvan Rancourt (photo), 66 ans, pionnier des journaux régionaux qui a contribué au développement de publications telles que Beauport Express, L’Autre Voix et Ici l’info... 2019 : Lee Iacocca, 94 ans, une légende de l’industrie automobile qui a contribué à la popularité de l’emblématique Ford Mustang et a sauvé Chrysler de la faillite... 2018 : Henry Butler, 69 ans, pianiste américain de jazz... 2016 : Anatole Corriveau, 90 ans, honorable juge à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec de 1970 à 1995... 2016 : Michel Rocard, 85 ans, homme politique français... 2015 : Charlie Sanders, 68 ans, joueur de football américain avec les Lions de Détroit (NFL) de 1968 à 1977... 2013 : Armand Gaudreault, 91 ans, un ancien joueur des As de Québec, des Bears de

Hershey et des Bruins de Boston de la LNH (1944-1945)... 2013 : Douglas Carl Engelbart, 88 ans, ingénieur américain, inventeur et pionnier de l’informatique... 2008 : Solange Harvey,

77 ans, courriériste du cœur pendant 25 ans... 1961 : Ernest Hemingway, 62 ans, romancier et nouvelliste américain.