Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 3 juillet:

-«Top Chef»

En mal d’inspiration culinaire? Durant ces cinq épisodes présentés en rafale, les créations de toutes sortes se disputent le temps d’antenne. Les maîtres des fourneaux doivent entre autres préparer des classiques du Kentucky - burgoo, dumplings, etc. -, un souper de Noël dans la plus pure tradition française et 13 desserts.

Samedi, dès 15 h, Zeste.

-«Histoire de dauphin 2»

Dépressif et agressif à la suite du décès d’un autre dauphin, Winter a absolument besoin d’une présence afin de retrouver son goût à la vie et son énergie. Il faut donc lui trouver un partenaire de vie. Un film familial avec Morgan Freeman, Ashley Judd et Nathan Gamble.

Samedi, 18 h 30, TVA.

-«Pour emporter»

Sophie Lorain est passionnée par les arts et poussée à travailler fort, qu’elle agisse comme comédienne, réalisatrice ou productrice. Lors de sa longue entrevue avec France Beaudoin, elle se confie sur les façons dont elle a acquis son expérience professionnelle et dévoile des traits de sa personnalité.

Samedi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

-«Allez viens, je t’emmène dans les années 60»

Les années 1960 ont laissé dans leur sillon plusieurs compositions françaises qu’on chante encore aujourd’hui. Afin de permettre de revivre cette époque en humour et en musique, Laury Thilleman présente divers artistes tels que Thomas Dutronc, Salvatore Adamo, Marc Antoine et Nicoletta.

Samedi, 20 h 20, TV5.

-«On fête ensemble»

Invités par des amis, des enfants néo-canadiens découvrent les joies et les subtilités de différentes cultures. En assistant à un spectacle typiquement écossais, Alana célèbre les origines d’Alexis. Puis, la Semaine italienne d’Ottawa permet à Priya de comprendre d’où vient Areti.

Samedi, 20 h 30, TFO.

-«Le réseau social»

Primé de trois Oscars, ce drame de David Fincher raconte les débuts de la grande aventure de Facebook menée par le visionnaire Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), ancien étudiant à l’université Harvard. Le jeune entrepreneur a dû composer avec des difficultés des poursuites intentées à son endroit.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

-«Grant»

Début de la minisérie articulée autour d’Ulysses S. Grant, 18e président des États-Unis qui a marqué l’histoire durant la deuxième moitié des années 1800. Scènes dramatiques, commentaires d’experts et images d’archives s’agencent pour donner corps au destin de ce héros de la guerre de Sécession.

Samedi, 22 h, Historia.