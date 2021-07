Rallye découverte Vieux-Québec littéraire

Cet été, Québec, ville de littérature UNESCO, en collaboration avec de nombreux partenaires, vous invite à trouver les trésors littéraires au détour des rues et des parcs du Vieux-Québec. Des archives étonnantes, recueillies et choisies par Marie-Ève Sévigny, chercheure et autrice, permettront d’en apprendre plus sur des lieux qui ont jalonné l’histoire de la littérature mais aussi de la société québécoise : première presse à imprimer, premier journal, fondation de l’Université Laval, etc. Plus d’une vingtaine de points d’intérêt et leurs trésors sont dispersés au cœur de la ville ; de la terrasse Dufferin à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec, de L’îlot des Palais au Pôle culturel du Monastère des Ursulines en passant par la Maison de la littérature, le Morrin Centre et plusieurs autres. Le public pourra s’orienter vers les destinations littéraires grâce à une carte interactive disponible au rallyevieux-quebeclitteraire.ca/

Un projet rassembleur

« Québec est heureuse de compter parmi les 39 villes créatives UNESCO en littérature, un réseau qui reconnaît l’importance de la culture dans le développement de nos communautés. Les artistes, écrivains et écrivaines, les maisons d’édition, les libraires, les organismes sont autant de symboles de l’effervescence et de la diversité de la vie littéraire dans notre ville. Le projet Vieux-Québec littéraire s’inscrit en ce sens et célèbre de belle façon Québec, berceau de l’Amérique francophone », affirme Alicia Despins, membre du comité exécutif responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements de la ville de Québec.

Photo Nadia Morin

Pour sa part, Marie-Ève Sévigny, chercheure et autrice, exprime la pertinence de cette initiative d’envergure : « J’ai travaillé avec beaucoup de plaisir avec les institutions et les organismes culturels du Vieux-Québec, qui m’ont révélé leurs trésors cachés avec une grande générosité. Les confinements des derniers mois nous ont rappelé à quel point la littérature est fondamentale pour ouvrir les frontières et nous sortir de nous-mêmes. Qu’une douzaine d’acteurs du milieu littéraire et culturel actuel se rassemblent pour permettre au grand public de se réapproprier la ville en découvrant les richesses méconnues de leurs coffres et de leurs bibliothèques ne saurait mieux prouver que notre Vieux-Québec demeure un quartier vivant, qui a beaucoup à offrir. »

Le rallye découverte Vieux-Québec littéraire est une initiative de Québec, ville de littérature UNESCO, réalisée par L’ICQ (Institut canadien de Québec) en partenariat avec la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, L’Îlot des Palais, La Promenade des écrivains, Le Monastère des Augustines, la Librairie Pantoute, la Librairie Première Issue, la Maison de la littérature, le Morrin Centre, le Musée de la civilisation, Nuit blanche, le Pôle culturel du Monastère des Ursulines, Québec BD et la SDC Vieux-Québec.



À propos du Réseau des villes créatives de l’UNESCO

Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO est actuellement formé de 246 villes membres couvrant 7 domaines créatifs : artisanat et arts populaires, design, film, gastronomie, littérature, musique et arts numériques. Il a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable.