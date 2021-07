Spherik devient partenaire de Québec Singletrack Expérience

Québec Singletrack Expérience (QSE) et Spherikbike sont heureux d’annoncer un nouveau partenariat important, où l’entreprise de Québec aura un rôle important à jouer en offrant aux participants le service d’entretien mécanique, de nettoyage et lubrification, en fournissant sa flotte de vélos aux participants venus de l’extérieur du pays.

La nouvelle ligne de vélos de montagne 2022 conviendra tout à fait à ce genre d’épreuve, où les participants, en mode course ou en mode randonnée, roulent 6 jours d’affilée sur les plus beaux sentiers de la région de Québec. L’événement, qui rassemble chaque année depuis 2017 des cyclistes venus d’une dizaine de pays, se veut une vitrine pour le vélo de montagne dans la région de Québec, maintenant une destination de classe mondiale. Hébergés en camping ou en hotel à proximité du Vieux-Québec historique, sur le site de la marina du Vieux-Port de Québec, les Qué-Bikers (c’est ainsi que sont surnommés les finisseurs de l’épreuve) sont traités aux petits oignons et transportés chaque jour sur un site différent, où ils s’éclatent dans les plus beaux sentiers, sur des distances variant entre 25 et 45 kilomètres.

Dominique Faure, concepteur et copropriétaire de Spherikbike, résume ainsi les motivations de cette collaboration: « Après s’être associés avec succès à la diffusion du Tour de France lors du lancement de notre gamme de vélo de route, nous cherchions un partenariat avec un événement qui puisse faire rayonner notre nouvelle offre, cette fois-ci en vélo de montagne. Le Québec Singletrack Expérience s’est imposé, en raison du rayonnement national et international et de la qualité de son organisation. Une entreprise réputée de Québec qui s’associe à un événement réputé de Québec, le match est parfait!»

François Calletta, directeur général du Groupe Pentathlon, qui présente l’événement, est également très satisfait de l’entente. «Nous cherchions un partenaire prêt à s’engager avec nous à long terme, et nous sommes très heureux d’avoir pu s’entendre avec un manufacturier québécois, et de surcroit de la ville de Québec. Deux produits locaux de haute qualité qui feront rayonner l’expertise de la région de Québec en vélo de montagne.»