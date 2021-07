Un été qui pétille!

Offrez-vous un été effervescent en compagnie d’une machine à eau pétillante qui vous suivra partout où vous irez !

Le polyvalent Drinkmate

Courtoisie

L’appareil Drinkmate rend pétillante n’importe quelle boisson rapidement et facilement, et ce, sans électricité. Que ce soit de l’eau, du jus de fruits, du thé ou du café glacé, du soda plat, des cocktails, de la bière qui manque d’effervescence et même du vin selon vos goûts. Libérez votre créativité ! Livrée avec une bouteille de dioxyde de carbone (CO2) de démarrage, une bouteille réutilisable d’un litre et un infuseur Fizz.

drinkmate-canada.com > 119,99 $

La simplissime Fizzi One Touch

Photo courtoisie

Une simple pression d’un bouton suffit pour que l’appareil Fizzi One Touch de SodaStream prépare de l’eau fraîche pétillante, selon trois niveaux de gazéification. Fonctionnant à l’électricité, l’appareil est élancé, moderne, puis s’harmonise à tous les décors. Disponible en noir et en blanc. L’ensemble comprend le Fizzi One Touch, un cylindre de CO2 de 60 l, une bouteille de service et un chargeur électrique.

sodastream.ca > 179,99 $

La vivifiante FIZZPod One Touch

Photo courtoisie

Donnez vie à tout ce que vous buvez, avec la machine à eau pétillante FIZZPod One Touch de Drinkpod, qui requiert une bouteille de CO2 et une simple pression pour gazéifier. Svelte et cylindrique, vous pourrez transporter votre bouteille partout (trois incluses), dans votre sac à dos, dans la voiture et au boulot.

walmart.ca > 95,99 $

L’élégante Aarke

Photo courtoisie

L’Aarke Carbonator II a été conçu pour devenir la machine à eau pétillante la plus mince et la plus compacte au monde. Remplissez la bouteille d’eau froide, vissez la bouteille dans la machine, abaissez le levier et l’eau pétillante est aussitôt prête à boire. Les assoiffés n’auront pas à patienter bien longtemps avant de se désaltérer. Bouteille de gaz non incluse.

tanguay.ca > À partir de 299,99 $

L’intense Spärkle

Photo courtoisie

Avec la machine électrique Spärkel, le cylindre de CO2 n’est pas requis pour rendre effervescente votre boisson préférée. Offrant cinq niveaux de gazéification, l’eau aromatisée ou le jus personnalisé pétillera selon l’intensité désirée. Elle est vendue avec une bouteille de service réutilisable et dix sachets d’acide citrique et de bicarbonate de soude.

amazon.ca > 129,99 $