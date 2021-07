Un montant record pour Leucan

La campagne du Défi têtes raséesMD Leucan de Québec et Lévis, présenté par PROXIM, est couronnée de succès et s’est terminée avec le Défi des Leaders inspirants. Moment intense et touchant de voir ces hommes d’affaires influents de la région réunis tous ensemble pour soutenir Leucan en posant ce geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille. Au terme de ce Défi, Leucan a fièrement dévoilé le montant total amassé pour la campagne 2021 de la région : 1 127 345 $ un record régional !

Les coprésidents d’honneur de la campagne, messieurs Michel Parent, président de Logisco et Marc Villeneuve, vice-président Développement et Partenariats, Est du Québec chez Desjardins, les participants des équipes corporatives Logisco, Congebec et iA Groupe financier et les Leaders inspirants ont fièrement relevé le Défi têtes rasées Leucan aux côtés des jeunes porte-paroles Leucan, Mathis Berger, 7 ans, en rémission d’une LLA et Anthony Falardeau, 14 ans, en récidive d’un pinéoblastome. Les Leaders inspirants et les coprésidents d’honneur avaient comme objectif commun d’amasser 500 000$ pour les enfants atteints de cancer et leur famille supportés par Leucan : unis pour soutenir Leucan, ils ont amassé tous ensemble plus de 606 835 $.

À la collecte des Leaders inspirants, ajoutons les sommes amassées pour le Défi des équipes corporatives de certains Leaders inspirants : Logisco 40 015 $, iA Groupe financier 41 425 $ et Congebec 3 225 $. Ajoutons à cela la somme de 93 095 $ amassée par les jeunes porte-paroles Anthony et Mathis et par les participants de Québec-Lévis qui ont réalisé le Défi virtuel le 30 mai, ainsi que les montants amassés par les centaines de participants des Défis privés, écoles et entreprises réalisés sur le territoire de Québec et Lévis depuis le début de l’année totalisant plus de 342 750 $. Leucan a donc dévoilé un montant record amassé pour la campagne 2021 de Québec et Lévis : 1 127 345 $

Madame Nathalie Matte, directrice provinciale – partenariat, dons majeurs et dons planifiés Leucan, a salué avec enthousiasme et gratitude l’atteinte de ce record, l’engagement des Leaders inspirants et des coprésidents d’honneur, la solidarité de tous les participants ayant relevé le Défi et la générosité des donateurs et partenaires : « Grâce à l’implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à 82 % en vingt ans. Leucan a également mis sur pied un fonds des séquelles pour répondre à cette réalité que peuvent vivre les enfants atteints de cancer ».