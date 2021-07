Une nuit chargée pour les policiers de Québec

Six individus dans la vingtaine ont été arrêtés entre 23h et 2h du matin, dans le secteur de Grande-Allée, à Québec, pour des actions contrevenant au Code criminel et aux règlements municipaux.

Les infractions étaient variées, entre voies de fait, menaces, désordre ainsi qu’entrave et voie de fait sur un policier. Ce dernier ne souffre que de blessures mineures.

Plusieurs appels et demandes d’intervention ont été passés en cette soirée de la fête du Canada. « La plainte qui a retenu notre attention a été logée vers 12h45, pour des voies de fait. À la suite de ça, d’autres arrestations ont découlé », explique le porte-parole du SPVQ, David Pelletier.

Certains, qui avaient refusé de collaborer avec les officiers ont été détenus alors que d’autres sont repartis avec un simple constat d’infraction. À l’heure actuelle, la femme et les cinq hommes ont tous été libérés sous différentes conditions.