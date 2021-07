Wimbledon: Denis Shapovalov se débarrasse d’un ancien numéro 1 mondial

Le tennisman canadien Denis Shapovalov a aisément défait l’ancienne vedette de l’ATP Andy Murray, lors de son match de troisième tour à Wimbledon, vendredi, en trois sets de 6-4, 6-2 et 6-2.

Même s’il ne représente plus la menace d’autrefois, le favori de la foule avait connu un beau parcours jusque-là, en éliminant respectivement le Géorgien Nikoloz Basilashvili et l’Allemand Oscar Otte aux deux premiers tours. La 12e raquette de l’ATP représentait toutefois un défi trop grand pour le double vainqueur du tournoi du grand chelem disputé à Londres, lui qui s’est incliné en un peu plus de 2 h 30 min.

Pour sa part, «Shapo» s’est présenté en forme sur le court central, lui qui avait bénéficié d’un laissez-passer au deuxième tour en raison d’un retrait sur blessure de l’Espagnol Pablo Andujar Alba. Le représentant de l’unifolié n’a converti que 54 % de ses balles sur son premier service, mais lorsqu’elles étaient en jeu, Shapovalov a remporté 71 % de ces échanges. Il a entre autres réussi 13 as.

L’athlète de 22 ans a été encore meilleur lorsque Murray était au service, en profitant de 6 de ses 11 occasions de briser. Lui-même a sauvé huit des neuf balles de bris de l’Écossais.

Au prochain tour, Shapovalov croisera le fer avec la 10e raquette mondiale, l’Espagnol Roberto Bautista-Agut. Ce dernier a vaincu l’Allemand Dominik Koepfer en trois sets de 7-5, 6-1 et 7-6 (4) pour prendre rendez-vous avec le Canadien. Il s’agira d’un premier match en carrière entre les deux hommes.