DROLET, Richard



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Richard Drolet, survenu à Québec le 19 juin 2021. Il était l'époux de madame Normande Lemieux Drolet, fils de feu madame Cécile Huot et de feu monsieur Jean-Baptiste Drolet. Il était natif de L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Louisette Bouffard), feu Nancy et Patrick Drolet (Marjolaine Vézina); ses petits-enfants : Samuelle et Jovanie; ses frères et sœurs : feu Denise (feu Michel Dupuis), feu Julienne (Gérard Beaupré), feu Jacqueline (feu Paul-Émile Hamel), Jean-Marie (Louise Noël), Raymond (Lise Bolduc) et feu Marcelle Drolet (Léo Coulombe); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces et ses ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du CHU de Québec pour le soutien et les bons soins prodigués.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.