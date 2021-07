HENRI, Jules



À son domicile, le 16 juin 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jules Henri, époux de madame Doris Thivierge. Il était le fils de feu Rosario Henri et de feu Marie-Rose Grondin. Natif de Val-Alain, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Doris, ses enfants : Manon (Richard Bourbonnière), Nathalie (François Gingras), Stéphane (Valérie Simard); Ses petits-enfants : Jessy et Jimmy Tanguay, Charles et Étienne Gingras, Brandon-Lee et Jamie-Lee Henri; ses frères et soeurs: feu Gisèle (feu Raymond Roy), Lucette (Robert St-Laurent), Serge (Christiane Fontaine),feu Céline (Daniel Bouchard), Louiselle (Luc Baillargeon), Sylvie, Marcel; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au Dr Michel Tremblay, au Dre Renée Dallaire et à Cindy Prud'homme, infirmière, pour les bons soins prodigués à Jules. La famille vous accueillera auà compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle. 380 rue du Pont, Québec Qc G1K 6M7 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire