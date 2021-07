DUBOSQ-EMOND, Bertha (Bettie)



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Bertha (Bettie) Dubosq-Emond décédée au CISSO Pavillon de Hull, à Gatineau le 20 juin 2021, à l'âge de 101 ans. Bettie était l'épouse de feu Henri Emond et la fille de feu Wilfrid Dubosq et de feu Hélène Ramsay-Dubosq. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle Emond (Michel Paquin); Jean-Pierre Emond (Ginette Desmarais); et sa fille "d'adoption", Nancy Roy (Steeve Asselin); ses petits-enfants: Étienne Paquin (Sunglee Randall) et Sébastien Emond (Geneviève Beaudoin); ses arrière-petits-enfants: Cédric Racine-Paquin, Maélie Racine-Paquin et Kate Snyder. Elle laisse également dans le deuil sa soeur cadette Albertine Dubosq-Aubert; et sa belle-soeur Viviane Dufresne, ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Bettie a été précédée dans l'au-delà par ses frères et soeurs bien-aimé(e)s: Aldéric Dubosq (Flossy Gagné); Blanche Dubosq-Caron (Victor Caron); Jeanne Dubosq-Dufresne (Réginald Dufresne); Lucienne Dubosq-Dumais (Armand Dumais); Luc Dubosq; Lucien Dubosq; Jean-Marie Dubosq; et le tout-petit Eddy Dubosq. Bettie sera inhumée le 9 juillet 2021 à 15 heures, au Cimetière Belmont à Ste-Foy, Québec, en présence de sa famille et de ses ami(e)s proches. Une célébration de sa vie aura ensuite lieu dans son village natal de Saint-Gilles de Lotbinière. La famille désire remercier Jacob Traoré de la résidence le Monastère d'Aylmer, Gatineau, pour les bons soins qu'il a prodigués à Bettie, pour sa patience, son calme, son empathie et son sourire qui ne se démentait jamais. Bettie l'emporte avec elle dans son coeur.