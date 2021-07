MICHAUD, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Lucien Michaud, époux de feu dame Hélène Caron, fils de feu monsieur Omer Michaud et de feu dame Rose Morin. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (Benoit Blanchet) et Christian; sa petite-fille: Camille (Dany Bradette); ses frères et ses sœurs: feu Jeannine (feu Lionel Parker), Adelbert (Kathleen Hudon) et Louis; sa filleule: Sylvie Desharnais, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec, 1040, avenue Belvédère 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél: (418) 527-4294, https://www.societealzheimerdequebec.com/.