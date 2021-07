BRETON MAUGER, Rachel



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 25 juin 2021, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédée dame Rachel Breton, fille de feu dame Yvonne Mc Comeau et de feu monsieur J.E Ulric Breton. Elle était l'épouse de monsieur André Mauger. Elle demeurait à Neufchâtel.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; ses enfants: Charles (Julie Consigny), Edith (Michel Bernard), Elaine (Pascal Romano), Marie-Andrée (Olivier Daigle) et Pierre (Annie Emard); ses petits-enfants : Charles-Frédérick Mauger (Nathacha Francoeur), Joanie Mauger, Audrey Bernard, Simon Bernard, Thomas Romano, Nicolas Romano, Alice Daigle, Xavier Daigle, Elisabeth Mauger et Edouard Mauger; ses arrières petits-enfants : Mavrick et Brandon; ses frères : feu Ulric (Danielle Després) et feu André (Nicole Durand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mauger : Suzanne (feu Yvan Savard), Denise (feu Dominique Parent), Louisette (feu Fernand Caron), feu Laurent (Germaine Parent), Francine (Jean-Yves Carmichael), Jean-Yves (Louisette Bernard), Michel (feu Claire Morin), feu Murielle (Gérard Parent) et Gaétan (feu Huguette Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont les fermières du cercle de St-Raphaël, CA des Habitations St-André, Club des retraits des Habitations St-André et de la vie active. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999.