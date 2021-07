PLANTE, Docteur Normand



À la résidence Côté Jardins, le 12 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé le docteur Normand Plante, époux de dame Thérèse Lemay, fils de feu Louis-Philippe Plante et feu Bella Bellemarre. Il demeurait à Québec.de 13h à 14 h 30.et de là au cimetière Mount Hermon.Il laisse dans le deuil outre son épouse Thérèse Lemay, ses enfants: feu Denise (Clément Beaucage), Bernard (Nadya Fortin) et Sylvie (Pierre Lévesque); ses petits-enfants: Philippe Alexandre Chartier, Valérie Chartier (Justin Meilleur), Anne-Sophie Plante (Éric Paquin), Jean-Michel Plante, Gabrielle Plante (Vincent Bergeron), Sabrina Carbonneau (Brayan Côté), Émilie Carbonneau (Samuel Savard); ses frères et sœurs : feu Louis-Philippe Plante, Gaétan Plante (Olivette Pelletier), Dolorès Plante (feu Roger Caron), Gilles Plante (Micheline Pérusse), Raymond Richard (Huguette Melançon), Raymonde Richard (feu Roger Desaulniers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec (Qc) G1J 2G3. Téléphone: 418 663-5155