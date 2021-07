413e anniversaire de Québec: un dernier 3 juillet spécial pour Régis Labeaume

Régis Labeaume célèbre samedi le 413e anniversaire de Québec, son dernier en tant que maire. Cet anniversaire, à volume réduit en raison de la pandémie, revêt un caractère spécial pour l’élu qui y avait marqué son premier grand coup lors du 400e en 2008.

Depuis l’annonce de son départ, il y a quelques semaines, le maire Labeaume affirme vivre plusieurs «derniers gestes». Celui de samedi était toutefois spécial et le maire semblait tout de même déçu de ne pas le vivre à grand déploiement, comme à l’habitude, en raison de la pandémie.

«Cette cérémonie-là, le 3 juillet, on tombe dans l’âme, dans l’estomac de la ville. Ça a toujours été incroyablement agréable», a confié Régis Labeaume en marge de la parade d’apparat qui l’a mené à la statue de Champlain, sur la terrasse Dufferin, pour un hommage au fondateur.

Photo Pierre-Paul Biron

Une célébration qui avait donné le ton

L’anniversaire de la ville est aussi spécial pour Régis Labeaume parce qu’il y avait marqué un grand coup lors de son tout premier comme maire, en 2008. Le sauvetage des fêtes du 400e auront été un des faits saillants de son passage à l’hôtel de ville.

«Le 3 juillet 2008, ça a été extraordinaire. La ville était en liesse. On a compris qu’on aurait une belle fête et qu’on réussirait même si ça s’annonçait mal», s’est souvenu le maire samedi, rappelant au passage qu’il était parvenu à ce moment, à faire comprendre aux gens de Québec l’essence spéciale qui habite leur ville.

Photo Pierre-Paul Biron

«J’avais dit aux gens de regarder autour d’eux. Quand on est dans le quotidien, on le voit plus. Demandez-vous si vous étiez dans une ville européenne et que vous verriez ce que vous voyez chez vous. J’ai eu beaucoup de réactions», raconte l’élu, identifiant ce moment comme l’un des premiers où les gens «ont réappris à apprécier cette ville-là».

Hommage à Champlain

Samedi matin, les festivités étaient peut-être moins importante qu’à l’habitude, mais le maire tenait à organiser l’hommage à Champlain. Accompagné de policiers du SPVQ en tenus d’apparat, le maire a marché de l’Hôtel de ville, qui fête aussi son 125e cette année, jusqu’à la statue du fondateur sur la terrasse Dufferin.

Photo Pierre-Paul Biron

Des couronnes de fleurs y ont été déposées et le maire s’est recueilli quelques instants devant l’immense statue de celui qui continue de susciter la curiosité, même après 413 ans.

«L’hommage à Champlain a été initié dans les années 1930 par la Société historique de Québec. [...] C’est un personnage qui demeure particulièrement apprécié et qui intrigue», explique Alex Tremblay-Lamarche, président de la Société historique de Québec, qui participait à l’hommage.