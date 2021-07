DELISLE, Fernand



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 juin 2021, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédé monsieur Fernand Delisle, fils de feu madame Aline Genest et de feu monsieur Joseph Delisle. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13h.L'inhumation des cendres suivra. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christian et Nathalie (Denis Leduc), leur mère Micheline Gagnon; ses petits-enfants : Ian Leduc, Sarah Leduc, Naomie Leduc (Thomas Murray) et Max Leduc; son arrière-petit-fils Noé Leduc-Murray. Il laisse également dans le deuil son frère Marcel et sa sœur Denise ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 7e étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, département de la greffe, ainsi que le personnel du Manoir de Lorette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, courriel :infoquebec@rein.ca Site web : www.rein.ca/quebec