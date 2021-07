LACROIX, Lise



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 15 mai 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Lise Lacroix, épouse de feu monsieur André Doyon, fille de feu madame Annette Leboeuf et de feu monsieur Robert Lacroix. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Hénédine, le même jour, suivant le service religieux. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude et Geneviève (Benoit Laforest); ses petits-enfants: Edmond, Bérénice et Mathias. Elle était la sœur de Laurent (Diane Légaré), feu Clémence, Lucile (André Gabay), Denis, feu Charles (Jacqueline Lebrun), Michelle (Serge Caron), Claudette (feu Marcel Gagné), feu Yvan (Raymonde Girard), feu Daniel. Elle était la belle-sœur de: Thérèse (Robert Charron), Robert (Hélène Grenier), Roger (Carole Lavallée), Anne-Marie (Lise Anne de Varennes), Nicole (Michel Pagé) et René Lacroix (Maryse Benoit). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, et de grandes amitiés qui lui étaient si précieuses. La famille tient à remercier l'équipe de soins du CHSLD Le Faubourg et tout particulièrement l'équipe des préposées pour tous les soins, le temps, l'empathie et les sourires, ainsi que toute l'équipe du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Mère-Mallet, organisme cher à Madame Lacroix où elle s'est longtemps impliquée, site web: https://ffjd.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, site web : https://www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.