73e prix Emmy: qui mérite une nomination?

Nous avons consommé beaucoup de télévision cette année. Non seulement locale, mais internationale. Voilà pourquoi nous serons familiarisés avec chacun des titres cités, le 13 juillet prochain, quand l’Académie américaine dévoilera les finalistes aux Emmy Awards. Pour souligner la fête des États-Unis, jetons un coup d’œil aux séries de fiction qui devraient récolter plusieurs nominations.

Photo courtoisie

Meilleure série dramatique

Nommée en 2017, 2018 et 2020, The Crown est presque assurée d’une nomination, d’autant plus que l’onconsidère sa quatrième saison comme sa meilleure. Ses trois actrices vedettes, Olivia Colman, Gillian Anderson et Emma Corrin, qui jouaient respectivement la reine d’Angleterre, Margaret Thatcher et Lady Diana, récolteront également des mentions.

Photo courtoisie

Beaucoup de bruit entoure également Bridgerton, une série romantique qui revisite, avec beaucoup d’anachronismes assumés, l’Angleterre du début du 19e siècle. La première saison était articulée autour du personnage de Daphne (Phoebe Dynevor), une jeune femme bourgeoise qui noue une relation trompe-l’œil avec Simon Bassett (Regé-Jean Page). Comme toutes les séries produites par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal), Bridgerton manque de finesse, mais certainement pas d’adeptes. Selon les chiffres de Netflix, 63 millions de foyers l’ont regardée au cours des quatre semaines suivant son lancement, en décembre 2020.

Autres finalistes potentiels : This is Us (Notre vie) (NBC), qui pourrait sauver l’honneur des chaînes généralistes, The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) (Crave), The Mosquito Coast (Le royaume des moustiques) (Apple TV+) et The Mandalorian (Disney+).

Photo courtoisie

Meilleure comédie

On voit mal comment Ted Lasso pourrait échapper à une nomination dans cette catégorie. Depuis le départ de Schitt’s Creek, qui avait tout raflé en 2020, c’est la comédie dont tout le monde parle. Certes, sa première saison, sortie l’été dernier sur Apple TV+, est loin dans l’esprit des membres de l’Académie, mais tout le battage publicitaire entourant sa deuxième saison (qui sera lancée dans trois semaines) lui garantit une place au soleil. Pour son portrait drôle et touchant d’un coach de football collégial recruté pour entraîner une équipe professionnelle de soccer britannique, Jason Sudeikis est également en excellente position pour décrocher une nomination individuelle.

Photo courtoisie

Les deux autres finalistes attendus proviennent de HBO Max. Mettant en vedette une Kaley Cuoco en pleine forme, The Flight Attendant (L’agente de bord) s’est avérée la série popcorn des 12 derniers mois. On n’aurait jamais cru avoir autant de plaisir à suivre les aventures rocambolesques d’une hôtesse de l’air alcoolique. Jouissant d’une rumeur favorable, Hacks gagnera la reconnaissance du milieu. Dépeignant l’amitié improbable entre une jeune auteure comique (Hannah Einbinder) et une humoriste légendaire vieillissante (excellente Jean Smart), cette série a égayé le déconfinement de plusieurs téléspectateurs. Avis aux intéressés : la version anglaise sous-titrée en français débarque sur Crave HBO le 23 juillet.

L’Académie pourrait également vouloir saluer Superstore (NBC), Black-ish (ABC), The Kominsky Method (Netflix) et Girls5eva, produite par Tina Fey pour Amazon Prime Video.

Photo courtoisie

Meilleure minisérie

Dans une catégorie particulièrement relevée, quatre séries partent favorites.

Mare of Easttown (Crave HBO) apparaît comme un choix évident, non seulement parce qu’elle a ravi l’ensemble des critiques, mais parce qu’elle a tenu des millions de téléspectateurs en haleine durant une bonne partie du printemps. La série permettra également à Kate Winslet d’obtenir — au minimum — une nomination pour son portrait d’une détective bourrue chargée d’élucider le meurtre d’une adolescente.

Phénomène télévisuel du calendrier 2020-2021, The Queen’s Gambit recevra également son laissez-passer, ne serait-ce que pour avoir rendu les échecs cool pendant quelques mois l’automne dernier. Dans cette catégorie, elle représente la meilleure chance de Netflix de rafler une mention.

Puisque plusieurs ont décrié son omission aux Golden Globes, I May Destroy You (HBO) fera partie des finalistes. Bien qu’on trouve légèrement démesuré l’engouement critique pour cette production britannique, on comprend qu’elle explore de manière très moderne une question d’actualité : le consentement sexuel.

Enfin, l’Académie reconnaîtra The Underground Railroad. Adapté du roman du même nom de Colson Whitehead, ce drame historique relayé par Amazon Prime Video raconte le dangereux périple d’une jeune femme qui tente de s’affranchir de l’esclavage en prenant la fuite dans différents États du sud des États-Unis au cœur des années 1850.

Quant aux autres titres qui pourraient se faufiler et ravir une nomination, signalons The Undoing (Les premières impressions) avec Nicole Kidman, WandaVision et Fargo.