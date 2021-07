BILODEAU, Fernande Labonté



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juin 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Fernande Labonté, épouse de feu monsieur Henri Bilodeau, fille de feu Joseph Labonté et de feu Émilia Gosselin. Elle demeurait à Lévis. Elle est allée rejoindre ses fils: Robert, Roland, Yvon (Ghislaine Fréchette) et sa fille Lise (Jacques Ménard). Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole, Monique (feu Elphège Fortin), Noëlla (Charles Laverdière), Jeannette (feu Jacques Bougie), Simone, Claire, Rollande et Carmen; ses 26 petits- enfants, 32 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant. Elle était la soeur de: feu Père Jean-Marie, feu Père Jean-Paul, feu Marie-Jeanne (feu Albert Dumas), feu Sœur Claire, feu Marcel (feu Yvette Guay), feu Dora (feu Hermas Bilodeau), Yvette (feu Ernest Guay), feu Charles-Henri (feu Ghislaine Bussières), feu Louis-Philippe (feu Gilberte Hamelin). Et la belle-sœur de: feu Juliette (feu Alphonse Bussières), feu Bernadette (feu Eugène Bernard), feu Germaine, feu Maurice (Lucette Carrier), feu Lionel (feu Jeanne Fabien), feu Reina (feu Léo Morin), feu Alfred (feu Thérèse Carrier), feu Jeanne, feu Laurette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité de soins du 1er étage des Marronniers et au personnel des soins palliatifs de HDL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/) ou à la Société Alzheimer de Québec (https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/).le mardi 6 juillet de 19 h à 22 h et le mercredi 7 juillet de 9 h à 10 h 30.