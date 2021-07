EMOND, Jacques



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 15 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Emond, époux de dame Murielle Flibotte, fils de feu monsieur Roméo Emond et de feu dame Étiennette Létourneau. Il demeurait à Charlesbourg.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Louis-Pierre (Satoko Araki) et sa nièce Julie Flibotte (Ferdinand Roy), ses frères: Dominique (Jeannine Champagne), feu Louis (Raymonde Marcotte) et Michel (feu Suzanne Laliberté); ses sœurs: Annette CND, Judith (Paul Lamontagne) et Lisette (feu André Deblois); ses beaux-frères Yvon Flibotte (feu Madeleine Larochelle) et Michel Flibotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé: Jean-Pierre (feu Yvette Garneau), Thérèse (feu Marcel Rouleau), Cécile (feu Philippe Tremblay), Gustave, Georges et Madeleine (feu Jean-Marcel Goulet). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418 656-4999.