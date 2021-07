RICHARD BRIDEAU, Chantal



À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à son domicile, le mardi 5 janvier 2021, est décédée à l'âge de 60 ans, Mme Chantal Richard demeurant à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, épouse de feu Serge Brideau, fille de Lionel Richard et de Marielle Ouellet. La crémation a eu lieu au Crématorium Yves Houle.Mme Richard Brideau laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Ève, Isabelle, Véronique (Nancy); ses petits-enfants : William, Alyson et Mégane; ses parents : Lionel Richard et Marielle Ouellet; sa sœur Denise (Jacques), ses nièces : Mylène et Joanie; ainsi que de nombreux parents, employeurs et ami(e)s.