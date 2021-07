TREMBLAY, Lucille Simard



Le 27 juin 2021, est décédée entourée de l'amour des siens à Alma, à l'âge de 95 ans et 10 mois, Mme Lucille Simard, épouse de feu M. Roméo Tremblay, fille de feu M. Albert Simard et de feu Mme Marie-Yvonne Tremblay. Elle demeurait à Alma.à compter du vendredi 2 juillet 2021 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h. Le samedi 3 juillet 2021, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9 h.et les cendres seront déposées au cimetière St-Joseph. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michelle (Martin Côté), Jocelyne (Clément Racine), Lisette, Alberte (feu Mario Brassard), Serge (Johanne Gervais), Vivianne (Jean-Rock Girard), Guylaine, Gilles (Maryse Fortin), Eric (Josée Gendron); ses petits-enfants : Jean-Sébastien (Hélène), Geneviève (Stéphane), Manon (Sylvain), Julie (Stéphane), Annie (Marc-André), Mireille, Simon (Julie), Hugo (Jacynthe), Charles (Alyson), Laurie (Adam), Véronique (Rémi), Alexandre (Amber), Marc-André (Émy), Mathieu, Frédéric (Charlie-Michelle), Jean-François (François), Mathieu (Lilianne), Yannick (Charlie); ses arrière-petits-enfants : Marianne, Émile, Vincent, Julie-Pier, Raphaël, William, Olivier, Marika, Thomas, Elodie, Mathilde, Philippe, Elliott, Tchad, Mia, Sam, Aria, Isa, Georgia, Sophia, Elyane, Tucker; ses frères et sœurs : feu Victorien (feu Fleurette P.), feu Adalbert (feu Géraldine T.), feu Lucien (feu Marguerite H.), feu Normand (feu Lucette L.), feu Jérémie (Pâquerette Tremblay), Gérard (Rita Barbeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : feu Géraldine (feu Adalbert S.), feu Henri (feu Thérèse G.), feu Yvan (Madeleine B.); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Merci au Dr Claude Duchaine et au personnel de l'Hôpital d'Alma pour les bons soins prodigués. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire don à la Fondation de l'Hôtel Dieu d'Alma (300, boul. Champlain Sud, Alma (Québec) G8B 5W3 Tél: (418) 669-2000 ext: 6601). Pour démontrer votre soutien à la famille de Mme Lucille Simard, rendez-vous sur le sitewww.complexefuneraireberubeetfils.com .Direction des funerailles: