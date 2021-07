FOURNEL, Huguette



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 26 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Huguette Fournel, fille de feu Donat Fournel et feu Rolande Deschênes. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint André Hébert; ses frères: Gilles, Guy et Denis; ses grandes amies: Gaby Dufour et Élyse Renault; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Quebec, QC G2J 1B8, Tél. : (418) 682-6387.