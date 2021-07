FECTEAU, Hermance



A l'hôpital Saint-François d'Assise, le 24 juin 2021, à l'âge de 66 ans et 7 mois, est décédée madame Hermance Fecteau, fille de feu Paul-Émile Fecteau et de feu Gilberte Cloutier et la sœur de feu Jocelyn Fecteau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Roger (Lucille Robitaille), Carole (Régis Simard), Danielle et Chantale (Alain Cinq-Mars); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, oncles et tantes des familles Fecteau et Cloutier et ses ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance à toute l'équipe du CHSLD Christ-Roi ainsi qu'à celle de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les soins dispensés. Un merci spécial aux équipes de l'IRDPQ pour leur soutien durant de nombreuses années qui était très apprécié par notre sœur Hermance. Des dons à l'Association de la paralysie cérébrale du Québec ou à la Fondation l'Élan de l'IRDPQ seraient grandement appréciés.