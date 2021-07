PARÉ, Jean-Claude



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 23 juin 2021, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Paré, conjoint de madame Lise St-Onge, fils de feu madame Alice Simard et de feu monsieur Gérard Paré. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe; son frère Gilles Paré (Cathy Morin); son neveu Maxim Paré; son petit-neveu Philippe Paré ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.