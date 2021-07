ANGERS, Guy



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 18 juin 2021, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé monsieur Guy Angers, époux de feu madame Antonine Francoeur, fils de feu monsieur Michel Angers et de feu madame Marie-Louise Morand. Il demeurait à Donnacona, autrefois à Neuville. En raison de la pandémie actuelle, il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances.et de là, au cimetière paroissial sous la direction duMonsieur Angers laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Francine Julien), Louise (Claude Dussault), André (France Darveau) et Roger; ses petits-enfants: Geneviève (Guillaume Beaulieu) et Gabriel Dussault (Catherine Dancause), Simon (Caroline Pagé) et Paul Angers (Maude Jubidon); ses arrière-petites-filles: Anne-Sophie Beaulieu et Juliette Dussault. Il était le frère et le beau-frère de feu Paul, feu sr. Jacqueline s.j., feu Jean (feu Madeleine Chouinard), feu Gertrude (Auray Béland), feu Gustave (feu Raymonde Morissette), feu Louis-Philippe (feu Thérèse Germain), sr. Éliane a.p.s, feu Madeleine, feu Jacques (Helen Pénard), feu Maurice (feu Éliane Delisle), feu Claude (Danielle Déry); feu Roger Francoeur (feu Thérèse Martin), feu Loraine (feu Léonard Pineault), feu Yvon (feu Éveline Flynn), feu Jean-Guy (Annette Bibeau). Il laisse également Carmel Perron Tessier et ses enfants ainsi que tous les membres de la famille Perron, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Château Bellevue de Donnacona pour leur dévouement, au Dre Nancy Cameron et à tout le personnel du Manoir de Cap-Santé et du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com