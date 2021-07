RIGALI, Gérard



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 23 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Gérard Rigali, époux de feu madame Rolande Grenier, fils de feu madame Germaine Descarreaux et de feu monsieur Adélard Rigali. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La disposition finale de ses cendres aura lieu ensuite au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Marcel Poulin), Jocelyne (Jocelyn Duchesneau), Claude, Linda, Sylvie (Daniel Racine) et Sonia (Réal Perreault). Il était le grand-père de: François, Dany, Christina, feu Vanessa, Patrick, Patricia. Il laisse dans le deuil son arrière-petite-fille Myriam Duchesneau. Il était le frère de: feu Adélard (feu Jacqueline Goulet), feu Jean-Paul (Colette Dubois), feu Jean (Bernice Glazier), feu Thérèse (feu Edmond Goulet). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs Lucille Côté (feu Laurent Grenier) et Murielle Métivier (feu Jean-Claude Grenier); son filleul Guy Grenier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de la Résidence La Source pour les bons soins prodigués.