LÉGARÉ, Denise Châteauneuf



Le 21 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Denise Châteauneuf, épouse de feu monsieur Pierre Légaré. Née à Parisville le 28 décembre 1930, elle était la fille de feu Blanche Roy et de feu Alexandre Châteauneuf.Elle laisse dans le deuil son frère Gaston (feu Carmen Lebrun), sa belle-sœur Gemma Bernier (feu Sarto Châteauneuf), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. Merci à toutes les amies qui ont été présentes dans la vie de Denise, ce fut très précieux. Un remerciement spécial est aussi transmis à ses amies Carolle, Louise, Nicole et Michèle pour l'accompagnement et les soins prodigués. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement où elle a œuvré pendant 43 ans ainsi que le personnel soignant du CLSC de Limoilou pour les services à domicile.