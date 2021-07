TRÉPANIER, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 juin 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Denis Trépanier, époux de madame Yolande Lemay. Il était le fils de feu Edmond Trépanier et de feu Marie Bernier. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande, ses enfants : Jean (feu Rachel, Josée Godon), Lina (Roch Linteau); son petit-fils Jordan Ouellet; ses frères et soeurs: feu Louis-Philipe (Rose-Hélène Bélanger), feu Thérèse (feu Paul Côté), Georges (Jacqueline Allaire), Madeleine (feu Lionel Charest), feu Jean-Marie (Thérèse Lemay), feu Simon (feu Lucie Lemay), Pierrette (feu Philias Leclerc), feu Jérémie (Claudette Turcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins et leur grande humanité durant son long séjour. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.