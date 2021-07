C’est le temps des vacances

La belle saison arrive à grands pas. Vous souhaitez savoir la durée et la paie de vacances à laquelle vous avez droit ? Voici quelques pistes de réponse.

• À lire aussi: Les droits pour les travailleurs dans les camps de vacances

Attention ! Les droits et obligations expliqués dans cet article s’appliquent uniquement aux salaires soumis à la Loi sur les normes du travail, soit à la plupart des salariés du Québec. Toutefois, certains salariés ne sont pas visés par une partie ou par la totalité de cette loi.

À combien de jours ai-je droit ?

Si vous avez moins d’un an de service continu avec votre employeur actuel à la fin de l’année de référence, vous avez droit à un jour ouvrable par mois de service, jusqu’à un maximum de deux semaines de vacances. L’année de référence est la période de 12 mois consécutifs du 1er mai au 30 avril.

Pour plus d’un an, mais moins de trois ans de service continu, vous avez droit à deux semaines de vacances payées. Vous pouvez aussi demander à votre employeur une semaine de congé supplémentaire, non payée.

Pour trois ans et plus de service continu, vous avez droit à trois semaines de vacances payées.

Quelle est mon indemnité de vacances ?

L’indemnité de vacances se calcule en fonction du salaire brut que vous avez gagné durant l’année de référence. Elle sera de :

4 % de ce salaire, si vous avez moins de 3 ans de service continu

6 % de ce salaire, si vous avez 3 ans et plus de service continu.

Mon employeur peut-il imposer des dates ?

Votre employeur peut décider des dates de vos vacances annuelles. Il doit toutefois vous informer de ces dates au moins quatre semaines à l’avance.