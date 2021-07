LAVERDIÈRE, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Laverdière, conjoint de dame Marthe Guillemette. Il était le fils de feu dame Marie Dumas et de feu monsieur Sauveur Laverdière. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marthe, sa fille Julie, son gendre Juan Carlos, son petit-fils Samuel qu'il adorait, ses sœurs: Carole (feu Conrad Aubin), Lise; sa belle-sœur Simone Aubin (feu Antonin), son beau-frère Réal Allard (feu Rachel), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette: Lionel (feu Rose-Anne Paradis, Jocelyne Daigle), Liliane (feu Marcel Goupil), Jacques (feu Ginette Dufour, Guylaine Turmel), Lise (feu Jean-Marie Langlais), Florent (Rolande Soulard), Florence, Christiane (Michel Blucheau), Claudette Bouffard (feu Claude), Lynda Turner (feu Léonard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs: Jeanne (Roland Bellavance), Marthe (Ernest Pelletier), Rita (Gabriel Bonin), Aurore (Lorne Dupont), Laurier, Hélène (Conrad Vézina), Monique (Camille Boissonnault), Armand, Carmen; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marie (Elizabeth Savard), André (Doris Doyer). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5.