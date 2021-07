HAMEL, Marc-André



À la résidence Côté Jardins, le 11 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marc-André Hamel, époux de feu dame Lucille Pageot, fils de feu Amédé Hamel et feu Marie-Rose Labonté. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9h30. La disposition des cendres se fera au cimetière paroissiale. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marc Hamel (Felipe De Mesquita Caldeira) et Alain Hamel (Nathalie Munroe); ses petits-enfants: Émilie Hamel (Étienne Vachon), Marie-Pier Hamel (Olivier Nadeau) et Catherine Hamel (Louis Tanguay); sa sœur Louisette Hamel (feu Roland Robitaille); ses beaux-frères et belles-sœurs: Cécile Dupuis (feu Léo Pageot), Huguette Pageot (feu François Gross), Pierre L. Pageot (Huguette St-Onge), Marthe Langlois (feu Jean-Marie Pageot), Aimé Pageot (Rose Délima Légaré) et Claire Pageot (feu Paul Légaré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les employés de la résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, Tél :418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.