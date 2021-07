Edmundston : Une voisine à découvrir pour les familles et amateurs de plein air

À seulement trois heures de Québec se trouve une voisine charmante, surprenante et accueillante. Une voisine francophone avec une offre touristique qui plaira particulièrement aux familles et amateurs de plein air. Une voisine dynamique qui vous attend à bras ouverts pour vos prochaines vacances estivales. Son nom : Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

Les routes 185 et 85 nous mènent à la porte des Maritimes et son hall d’entrée, Edmundston, ravit par sa nature luxuriante et sa beauté tranquille. Les grands espaces sont à l’honneur, ce qui rend propice la pratique d’une foule d’activités comme la randonnée, le vélo ou les sports nautiques, principalement le canot et le kayak.

L’offre pour les mordus de « deux roues » est impressionnante, tant sur route qu’en forêt et montagne. Le réseau de sentiers « single track » de vélo de montagne, long d’une soixantaine de kilomètres, compte un dénivelé total de 1 589 mètres avec sept pistes pour les débutants, neuf pour les intermédiaires et quatre pour les experts.

Rien à voir avec la piste cyclable interprovinciale du Petit-Témis qui ne dépasse jamais 4 % de dénivellation. Faite de gravier concassé et compacté, elle s’étend sur 134 kilomètres. Il est d’ailleurs possible de louer des vélos au Centre d’information sur la rue Victoria.

Sur l’eau

Pour une activité originale, vous pouvez aussi pédaler sur la rivière Madawaska à bord des hydrobikes, offerts à la marina du parc Petit-Sault ou au parc provincial de la République.

Pour une activité sur l’eau plus traditionnelle, la rivière Verte attend vos canots et kayaks. Avec un peu de chance, vous apercevrez des aigles à tête blanche, différentes espèces de canards et peut-être même des chevreuils ou orignaux.

Vous pourrez également y voir quelques vestiges de l’époque de la drave et passer sous le vieux pont couvert Boniface, construit en 1925.

L’entreprise Kasakayak propose pour sa part deux descentes populaires, soit celle du Remous tourneux au ruisseau à Lunts et celle du 2e sault au pont Prime.

Randonnée

La randonnée en forêt se pratique à maints endroits avec des distances et niveaux de difficulté pour tous les goûts, notamment dans les sentiers du Prospecteur et vers la tour d’observation du mont Pointu.

Pour une petite balade, le sentier du Petit-Témis longe sur un kilomètre la rivière Madawaska dans le parc provincial de la République. Le boisé des baraques du parc Petit-Sault permet quant à lui de jumeler l’exercice à l’observation des oiseaux.

Si vous préférez rester sur le bitume, le circuit piétonnier touristique du centre-ville se veut l’option parfaite. Pour les adeptes de longue randonnée, les 50 kilomètres du sentier Méruimticook représentent le choix par excellence.

Trésors méconnus

Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick mérite à lui seul un long arrêt. Véritable oasis de détente au cœur de la ville, il compte sept jardins thématiques s’étendant sur 20 acres en bordure de la rivière Madawaska avec des mosaïcultures et monolithes impressionnants.

Les passionnés pourront en apprendre davantage au sujet des différentes utilisations et vertus thérapeutiques, cosmétiques et culinaires des plantes au pavillon d’herboristerie.

Les plus jeunes préféreront la découverte des vivariums avec en vedette des insectes bien particuliers, les phasmes. Ces bibittes, expertes du camouflage, fascinent par leur ressemblance à des feuilles et à des branches.

Une fois la visite terminée, un arrête s’impose au réputé Café Flora avec sa terrasse extérieure donnant sur une magnifique cascade.

Frontière ouverte

Edmundston se veut donc une destination par excellence pour vos prochaines vacances estivales, d’autant plus que les voyageurs québécois n’ont plus besoin de s’isoler ou de subir un test de dépistage pour traverser au Nouveau-Brunswick.

Malgré tout, la ville met à la disposition des visiteurs de nouvelles applications mobiles pour découvrir son histoire, ses activités et ses attraits.

Alors, qu’attendez-vous? Votre voisine a hâte de vous accueillir chez elle!