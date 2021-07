Grève chez Olymel: toujours aucune entente entre les parties

Alors qu’il a beaucoup été question de la grève chez Exceldor, il y a un autre conflit de travail qui perdure depuis maintenant trois mois dans la région de Chaudière-Appalaches: celui de l’abattoir d’Olymel à Vallée-Jonction.

• À lire aussi: Un commerçant offre 10 % de rabais à ses clients vaccinés

• À lire aussi: Grève chez Exceldor: le syndicat présentera une offre à ses membres

• À lire aussi: La concentration de l’abattage de poulets dénoncée

Les séances de conciliation tenues jeudi et vendredi n’ont pas permis d’en arriver à une entente. Les travailleurs s’attendaient à une meilleure collaboration de l’employeur et le dénouement de ces rencontres déçoit.

Les travailleurs de l’usine Olymel de Vallée-Jonction ont bien l’intention de continuer de se battre. Le syndicat a soumis, le 1er juillet, de nouvelles propositions à la partie patronale.

«Je pense qu’on n’était pas si loin que ça pour avoir un règlement. [Vendredi], ça a complètement viré à l’opposé. Pourtant il y avait la haute direction d’Olymel. Quand elle est là d’habitude c’est là que ça se règle», a déclaré Martin Maurice, président du Syndicat.

Vendredi, les dirigeants de l’usine d’abattage de porc sont revenus à la table de négociation en abordant un seul des points proposés par le syndicat.

«Le gros point qu’ils maintiennent présentement c’est les vacances et des reculs on en a assez vécu dans les dernières années. On est prêts à vivre avec le statu quo, mais là c’est assez», a ajouté M. Maurice.

Du côté d’Olymel, on se dit optimiste que le processus de conciliation finira pas mener à une entente.

«Il faut être deux pour négocier dans une négociation toujours. Olymel a des impératifs commerciaux et des impératifs d’opération dont elle doit tenir compte. On ne peut pas tout simplement dire tout est là, il faut tout prendre», a déclaré le porte-parole de l’usine, Richard Vigneault.

La question salariale continue de diviser et le syndicat déplore le manque de cohérence dans le discours des dirigeants.

«On a un employeur qui a commencé les négociations en disant qu’il manquait de monde. Pour la rétention de la main d’œuvre, il y a un problème et ils s’amusent à nous mettre en grès. Il y a du monde qui commence à travailler ailleurs et qui quitte de plus en plus», a souligné le président du syndicat.

Chaque jour, plus de 35 000 porcs entrent à l’abattoir de Vallée-Jonction. Le conflit de travail qui perdure a un impact sur le nombre de bêtes en attente d’être abattu. Il y en aurait présentement près de 100 000, c’est près de six fois plus qu’en avril lors du déclenchement de la grève.

La compagnie a toutefois été en mesure d’éviter des euthanasies.

«Les porcs qu’on achetait en Ontario sont soit abattus en Ontario, soit repris par des transformateurs aux États-Unis. Donc on envoie des porcs du Québec aux États-Unis», a expliqué Richard Vigneault.

Les travailleurs devront maintenant faire preuve de patience. La reprise des séances de conciliation est prévue au cours de la semaine du 19 juillet.