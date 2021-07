La banque dépose accidentellement 50 milliards dans leur compte

Une famille est momentanément devenue milliardaire samedi dernier lorsqu’un dépôt de 50 milliards de dollars fait par la banque est soudainement apparu dans son compte bancaire.

Darren James, qui réside dans la ville de Baton Rouge, en Louisiane, et son épouse se sont aperçus de l’erreur quand ils consultaient leur relevé bancaire.

«Ce n’est pas un ou deux zéro de trop qui a été ajouté. C’est comme si quelqu’un s’est endormi sur le clavier! rigole M. James en entrevue avec CNN. J’étais excité et vraiment surpris. Je me suis demandé si ce n’était pas un oncle riche qui me l’avait donné.»

Mais en réalité, il s’agissait d’une erreur plutôt inusitée. L’institution financière Chase a réparé l’erreur dans les jours qui ont suivi l’incident, selon Darren James.

«Nous essayons toujours de comprendre comment l’erreur s’est produite, mais nous savons que nous ne sommes pas les seuls à qui c’est arrivé, raconte-t-il. Ce qui me préoccupe c’est de savoir si mon compte a été compromis. Personne n’a communiqué avec nous.»

La banque Chase a confirmé l’incident à CNN, mais a indiqué que la situation a été réglée dès le lendemain des événements.

«Nous avons eu des problèmes techniques il y a quelques semaines et qui ont impacté un nombre limité de compte», a précisé une porte-parole de l’institution.

Les personnes qui auraient dépensé une partie de la somme pourraient être forcées de rembourser le montant, de payer des frais et même être accusées au criminel.

En 2019, un couple de la Pennsylvanie a notamment été accusé de vol après avoir dépensé la majeure partie des 120 000$ qui avaient accidentellement été déposés dans son compte.

Mais l’idée de dépenser l’argent n’a jamais croisé l’esprit de Darren James.

«L’honnêteté a immédiatement pris le dessus. On ne pouvait pas dépenser cet argent. Nous ne l’avions pas gagné. Ce n’était pas la nôtre», dit-il.