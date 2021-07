Le Citron: une grande performance d’Israël Gamache

À l’affiche au Nouveau Théâtre de l’Île d’Orléans, la comédie Le Citron propose un voyage dans le temps. Un retour dans les années 1970 avec des objets, des références, du rythme, de bonnes lignes humoristiques et l’idéologie.

Le Citron, c’est l’histoire d’André Duquette. Un PDG d’une usine de tapis qui rêve de signer un important contrat avec un constructeur automobile. Une réussite qui lui permettrait de montrer qu’il est capable de diriger l’entreprise fondée par son père.

Mais il y a Michel Michaud. Un directeur de la comptabilité, qui, à tout moment, est capable de faire dérailler les choses par sa maladresse et son incompétence. André Duquette est conscient que l’obtention du contrat serait plus facile sans la présence de son comptable et il va tenter, par tous les moyens, de s’en débarrasser. Une tâche qui ne sera pas facile.

« J’avais envie, depuis longtemps, d’écrire sur un personnage surnommé le Citron et qui travaille dans l’industrie de l’automobile. Un personnage qui est comme une sorte de voiture poche. J’avais aussi envie de parler de ces gens qui sont vraiment incompétents et qui peuvent se retrouver haut placés et dans des positions très élevées. Cette pièce, c’est le jumelage de deux idées », a raconté Claude Montminy, auteur et codirecteur du Nouveau Théâtre de l’Île d’Orléans.

À l’affiche jusqu’au 7 août, Le Citron s’inscrit dans la tradition des comédies estivales légères. Avec une première partie fort réussie, vive et avec du rythme et un deuxième segment peut-être un peu trop long.

Le décor, avec une machine à écrire, sa tapisserie, les vieux classeurs, un téléphone à cadran et les bons vieux « intercoms », est réussi. Les segments musicaux, entre les scènes, nous ramènent en 1976 avec des clins d’œil aux airs de l’époque.

Succulent

Israël Gamache, qui avait excellé en 2015 dans Voleurs d’occasion, se distingue à nouveau. Son Michel Michaud est succulent. Paul Fruteau De Laclos, Sébastien Dorval, Valérie Boutin et Élie St-Cyr campent très bien leurs personnages de patron, d’un paternel d’une autre époque, d’une secrétaire féministe et d’un représentant syndical.

Le metteur en scène et codirecteur Sébastien Dorval ramène, avec réussite, les petits moments de folie et déjantés qui sont devenus, au fil des ans, la marque de commerce du Nouveau Théâtre de l’Île. Et encore une fois, ça fonctionne.

« Sébastien a ramené des éléments que le metteur en scène Carol Cassistat avait installés dans le passé. La finale est quelque chose d’important et on veut quelque chose de fort pour finir. Mes histoires sont très réalistes et c’est le fun d’arriver avec de petites bulles qui explosent ici et là », a fait remarquer Claude Montminy, lors d’un entretien.