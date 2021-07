Le maire Régis Labeaume heureux de revoir des touristes à Québec

Les différents secteurs touristiques de la ville de Québec s’animent tranquillement en ce début juillet, au grand plaisir de Régis Labeaume qui réitère son invitation aux Québécois : «La meilleure ville pour venir passer une semaine, c’est surement Québec.»

Samedi, le Vieux-Québec reprenait dans une certaine mesure son rythme habituel sous un magnifique soleil. Autour du Château Frontenac, des touristes aux accents divers déambulaient, même chose dans le Petit-Champlain et sur l’avenue Cartier.

Photo Pierre-Paul Biron

De passage pour la célébration du 413e anniversaire de la ville, Régis Labeaume en a profité pour faire un brin de jasette avec une famille de touristes chinois, avant d’être arrêté par un groupe d’Ontariens et d’Américains, accompagnés d’une guide. Des scènes qui font dire au maire que l’opération menée par la ville et le gouvernement porte fruit.

«Notre offensive touristique, visiblement, fonctionne. Ça marche, on investit», analyse le maire Labeaume à propos des 27M$ annoncés à la fin mai visant à aider les hôtels et restaurant, à organiser une programmation touristique et à mener une vaste campagne publicitaire.

«Les informations qu’on a, c’est que la campagne fonctionne bien et que les gens vont réserver», de dire le maire, rappelant «qu’il était temps».

Photo Pierre-Paul Biron

«Notre industrie était mal en point.»

Dernière minute

La saison sera toutefois différente et s’orientera beaucoup sur le «dernière minute». Des petits weekends à gauche et à droite, des séjours d’une semaine en famille, rien n’a pu se prévoir un an à l’avance comme on le voyait par le passé.

«Les gens ne savent pas trop. Moi-même je ne sais pas ce que je vais faire. On est tous un peu la patte en l’air à se demander ce qui sera possible [...] C’est l’ère du subi. On décide le mercredi qu’on va passer la fin de semaine à Québec», estime Régis Labeaume, qui, un peu chauvin, a insisté sur l’attrait de la destination Québec.

«Qu’est-ce qu’il y a au Québec à part ceux qui sont dans les montagnes comme Charlevoix ou comme les plages en Gaspésie? La meilleure ville pour passer une semaine, c’est surement Québec. Il n’y a rien de plus apaisant», a insisté le maire.