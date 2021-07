Le Québec, parent pauvre de Netflix au Canada

Un seul film produit, quelques acquisitions, le bilan de Netflix au Québec demeure « maigre » malgré les 2,5 milliards $ que le géant a investis au Canada. L’industrie attend maintenant un réel engagement de l’entreprise dans les productions francophones.

« Est-ce que Netflix fait travailler les artisans d’ici ? Non. Leur bilan est assez maigre, c’est le moins qu’on puisse dire. De notre côté, on n’a pas reçu de contrats pour des productions originales. Le Québec est le parent pauvre au Canada », a estimé Gabriel Pelletier, président de l’Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec (ARRQ).

Au sein de l’industrie, plusieurs espéraient que Netflix allait poursuivre sur sa lancée après avoir produit Jusqu’au déclin, un thriller québécois tourné en hiver qui avait trouvé son public. Mais le deuxième film québécois n’est jamais venu.

« On parle d’une seule production sur les milliards investis au Canada. Ils financent des tournages américains en sol canadien, des productions de service, mais si on veut préserver notre culture et la voir à l’écran, c’est important d’avoir du contenu d’ici avec nos artisans », croit M. Pelletier.

Tout récemment, Netflix a fait l’acquisition des droits de 25 films québécois qui seront présentés sur sa plateforme, mais pour le Bloc québécois, le géant doit en faire plus.

« Netflix profite de sa position pour faire miroiter beaucoup de visibilité aux créateurs, mais, dans le fond, ce sont eux qui en tirent le plus de profit. C’est important [...] l’achat de droits pour la diffusion de nos films, mais il faut aussi qu’ils investissent dans du nouveau contenu », a estimé Martin Champoux, porte-parole bloquiste en matière de communications.

Un projet de loi qui patauge

Ce dernier aurait souhaité l’adoption du projet de loi C-10 qui aurait forcé les diffuseurs en ligne comme Netflix à financer du contenu canadien.

« Avec C-10, on a réussi à ajouter des clauses pour protéger le contenu québécois et francophone afin que ces géants y contribuent de façon significative. [...]Mais malheureusement, le Sénat n’a pas jugé qu’il s’agissait d’une priorité. À cause d’eux, on va pénaliser notre industrie culturelle », s’est-il désolé.

Malgré tout, certains croient déceler des signes que Netflix investira davantage dans les productions locales.

« Ce qui nous réconforte, c’est que Netflix a déjà dit qu’ils veulent encourager la production nationale pour nourrir leur plateforme de contenu. Ils ont rencontré des producteurs, ils ont fait des appels de propositions. Il y aura des opportunités d’affaires et il faut les saisir », a pour sa part souligné Christian Lemay, président de l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS).

Contacté par Le Journal, Netflix n’a pas souhaité donner de détails sur ses investissements au Québec, mais affirme avoir contribué à plusieurs films et séries québécois.

« À ce jour, Netflix a soutenu plus de 190 créatrices et créateurs du Québec », nous a-t-on envoyé par courriel.

►Le mois dernier, des parlementaires de tous les partis représentés aux Communes ont demandé le dévoilement des détails de l’entente signée entre Ottawa et Netflix. Leur démarche n’a toutefois pas encore abouti.

