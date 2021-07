Les Blue Jays en mission

Une poussée de cinq points en sixième manche des Blue Jays de Toronto, samedi à Buffalo, leur a permis de vaincre les Rays de Tampa Bay par la marque de 6 à 3.

Le premier frappeur de l’équipe locale avait déjà été retiré lorsque les suivants ont ouvert la machine, avec une égalité de 1 à 1. Ils ont d’abord rempli les coussins, puis Lourdes Gurriel fils a donné les devants aux siens en poussant Vladimir Guerrero fils au marbre grâce à une erreur du joueur de troisième but adverse, Joey Wendle.

Cavan Biggio a ensuite produit deux autres points, grâce à un simple. Santiago Espinal a couronné la poussée, quelques instants plus tard, en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain, avec un coureur sur les sentiers. Il s’agissait du premier circuit en carrière dans le baseball majeur du Dominicain de 26 ans.

«C’était un beau moment, particulièrement considérant l’importance du match et de cette série, a indiqué Espinal lors de son entrevue d’après-match, sur le terrain, avec le réseau Sportsnet, alors que ses coéquipiers le submergeaient d’eau et de Gatorade. Quand j’ai croisé la plaque, tout le monde criait, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, j’étais simplement heureux d’inscrire ces points, d’avoir frappé le circuit.

«C’est fou de voir tout ce que nous avons, tous les joueurs talentueux que nous avons, que ce soit les frappeurs ou les lanceurs. C’est incroyable d’en faire partie.»

«C’était l’un des plus beaux moments de l’année, en raison de la situation, de notre adversaire et du joueur en question, de dire le gérant Charlie Montoyo, en vidéoconférence. Tout le monde aime [Espinal] parce qu’il travaille fort chaque jour. Il est toujours prêt et il a été une grande raison de ce gain.»

George Springer a produit l’autre point de la formation de la seule formation canadienne des ligues majeures, avec un circuit en solo en deuxième manche.

Manuel Margot, grâce à un circuit en solo, et Kevin Kiermaier, à l’aide d’un simple en neuvième manche, ont produit les points des visiteurs.

Avec ce gain, les Blue Jays se sont approchés à trois matchs des Rays et du deuxième rang dans la section Est de l’Américaine, eux qui détiennent aussi la dernière position disponible pour la rencontre «wild card» des éliminatoires.

Les hommes de Charlie Montoyo auront la chance de balayer leur série de trois matchs contre leurs rivaux de la Floride, dimanche.