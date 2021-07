Mycélium au Grand Marché

Depuis le 1er juin, Mycélium l’incubateur d’entreprises bioalimentaires de la Ville de Québec, situé au cœur du Grand Marché de Québec, est sous la gouverne du Créneau d’excellence Aliments Santé. Inauguré en 2019, Mycélium a accompagné près de 46 entreprises en démarrage. Au cours des trois prochaines années, c’est 90 entreprises en démarrage et en croissance qui bénéficieront des services de la nouvelle équipe de Mycélium. En plus, l’incubateur alimentaire de la Ville de Québec offre aux entreprises : une cuisine de 1500 pi2 dans laquelle 4 ou 5 entreprises peuvent travailler simultanément à développer des nouveaux produits et à se familiariser avec l’équipement d’une cuisine commerciale avant de passer à la mise à l’échelle de leur production et l’Espace Innovation, un outil de validation de marché pour codévelopper leurs produits et leurs emballages grâce à la rétroaction des consommateurs afin d’augmenter leurs chances de lancer des produits qui seront des succès commerciaux. https://myceliuminc.ca. Sur la photo, de gauche à droite : Mario Asselin, député (CAQ) de Vanier-Les Rivières ; Julie Daigle, directrice générale de Mycélium et Régis Labaume, maire de Québec.

50e anniversaire de mariage

Photo courtoisie

Réjeanne Dumont et Jean-Rock Roy, de Pohénégamook, célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Originaires tous les deux de cette ville du Bas-St-Laurent, ils se sont mariés en 1971 à l’Église Marie-Médiatrice d’Estcourt. Ils ont 3 enfants et 5 petits enfants. Jean-Roch, semi-retraité, est entrepreneur de machineries lourdes (Les Entreprises Jean-Roch Roy) spécialisées dans l’excavation. Réjeanne a toujours tenu la comptabilité de l’entreprise. Le couple profite maintenant du déconfinement pour les rencontres entre amis, jouer au golf et lire. Les familles Dumont et Roy les félicitent.

Nominations

Photo courtoisie

La Fondation pour l’alphabétisation m’annonce les nominations de Sébastien Proulx (à gauche), ancien ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille au sein du gouvernement du Québec, et de Jonathan Tessier (à droite), directeur - Solutions clients et intelligence d’affaires chez Kaleido Croissance, à titre de nouveaux membres de son conseil d’administration. Aujourd’hui avocat et conseiller stratégique chez Gravel, Bernier, Vaillancourt, Sébastien Proulx poursuit ainsi son engagement de longue date envers la cause de l’alphabétisation. Gestionnaire en matière d’intelligence d’affaires, Jonathan Tessier vient également ajouter une expertise additionnelle au conseil d’administration, en plus de consolider, lui aussi, la présence de l’organisation à Québec. Sa nomination s’inscrit d’ailleurs dans la poursuite du partenariat étroit entre la Fondation et Kaleido, déjà présentateur officiel du programme La lecture en cadeau.

Bonne fête Québec

Photo courtoisie

Cette année, Québec fête deux anniversaires bien spéciaux : son 413e anniversaire de fondation (1608), aujourd’hui le 3 juillet 2021, ainsi que le 125e anniversaire de son hôtel de ville (photo), situé au 2, rue des Jardins, inauguré le 15 septembre 1896. Pour l’occasion, plusieurs activités sont offertes gratuitement, au centre-ville comme dans les arrondissements.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sebastian Vettel (photo), pilote automobile allemand de Formule 1 avec l’écurie Aston Martin, 34 ans... Moises Alou, avec les Expos de Montréal de 1990 à 1996, 55 ans... Marie-Jo Thério, chanteuse et comédienne, 57 ans... Tom Cruise, acteur américain, 59 ans... Claude Rajotte ex-animateur de télévision (Musique Plus/Musimax), 66 ans... Michel Polnareff, chanteur français, 77 ans... Béatrice Picard, comédienne et actrice, 92 ans... Jacques Latulippe, membre du Conseil 4494 des Chevaliers de Colomb de Limoilou... Lionel Plante, un coiffeur retraité bien connu à Québec, 100 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 juillet 1971 : Jim Morrison (photo) 27 ans, poète et chanteur de rock américain... 2019 : Bernard Paquet, 75 ans, l’un des fondateurs de Cossette communications en 1972... 2016 : Louise Rémy, 77 ans, comédienne (Les dames de cœur)... 2016 : Lou Fontinato, 84 ans, ancien défenseur des Rangers de Ny et du Canadien de Montréal de la LNH (536 matchs), de 1954 à 1963... 2014 : Peter Whelan, 82 ans, dramaturge britannique... 2013 : Dr Yvan Drolet, 74 ans, hémato-oncologue au CHU de Québec et père de Julie Drolet de RDI... 2012 : Sergio Pininfarina, 85 ans, designer italien... 2001 : Mordecai Richler, 70 ans, auteur et scénariste québécois... 2000 : Luc Durand, 64 ans, Gobelet dans la série pour enfants Sol et Gobelet... 1995 : Pancho Gonzales, 67 ans, un des grands joueurs de tennis des années 1950 et 60... 1985 : Jacques Giguère et Yves Têtu, deux policiers de la ville de Québec.