On s’exerce les méninges!

Spécialiste de la psychologie cognitive, cette branche de la psychologie qui étudie les processus mentaux comme la mémoire, la perception et l’apprentissage, Gilles Bergeron est aussi un passionné de jeux. Il a lancé récemment le troisième tome de Cerveaux actifs, une collection passionnante (très addictive !) d’albums de jeux diversifiés pensés pour faire travailler vos méninges. Jeux de mots, calcul mental, perception spatiale : il y en a pour tous les goûts !

Cerveaux actifs sur le pouce, le dernier-né de la collection, propose 75 jeux variés conçus pour stimuler différentes fonctions du cerveau. On y retrouve des jeux d’observation, des jeux de mots et de lettres, des problèmes de perception spatiale et de calcul mental, et toutes sortes d’autres activités.

Selon vos aptitudes et vos forces, vous allez vous passionner pour les jeux de mots et les exercices de vocabulaire... ou vous creuser la tête pour un problème d’engrenage ou de trajet à parcourir sur un plan.

Gilles Bergeron a un plaisir fou à concevoir ces livres de jeux qui sont conçus pour stimuler la matière grise et qui se vendent comme des petits pains chauds. Le premier livre de la collection Cerveaux actifs – Le grand livre, a été publié en février 2020, juste avant le confinement. Il s’est vendu à plus de 40 000 exemplaires en six mois.

Le deuxième titre – Cerveaux actifs – Spécial Québec – est sorti en septembre 2020 et a lui aussi été un best-seller. Les deux titres cumulent des ventes de plus de 70 000 exemplaires. Un phénomène !

Mécanismes mentaux

Gilles Bergeron ne conçoit pas ses jeux n’importe comment. « J’ai un background en psychologie cognitive – donc des études avancées dans la partie de la psychologie qui se préoccupe des habiletés, des fonctions, des mécanismes mentaux. Donc, on s’interroge sur ce qui se passe quand on apprend quelque chose », explique-t-il.

Il examine, par exemple, ce qui se passe lorsqu’on doit résoudre un problème d’engrenages, ou à quel genre d’habiletés on fait appel quand on fait des mots croisés ou des sudokus. « Ça m’a amené à étudier les tâches qu’on propose dans les tests d’aptitude – les tests de quotient intellectuel. »

Il a aussi étudié comment l’intelligence se développe chez l’enfant, en relation avec les différentes fonctions du cerveau : comment se développe l’esprit logique ou comment s’apprend le langage.

Gilles Bergeron est aussi un joueur. « J’ai été intéressé à voir, dans les jeux, à quelles habiletés ça fait appel. »

Il a donc conçu des jeux qui font appel à différentes fonctions. « Je pense que c’est ce qui enrichit le plus un jeu ou un exercice. Dans ma carrière, j’ai conçu beaucoup de jeux éducatifs pour favoriser l’apprentissage de la langue ou des mathématiques chez les enfants. Je trouve particulièrement plaisant de faire des choses variées. C’est plus amusant ! »

Différents jeux

Gilles Bergeron aime bien les « triplets », un jeu qui consiste à regrouper des objets par groupes de trois, selon une certaine logique. « Ça fait appel à des mots, à des chiffres, à des objets, à des illustrations, à des couleurs. L’important, dans l’exercice des triplets, c’est de trouver des liens entre les objets. Il faut aussi trouver la méthode pour trouver la solution. C’est un jeu qui fait appel aux stratégies de résolution de problèmes. »

Les jeux de mots, par ailleurs, font appel aux habiletés verbales, au vocabulaire. Les jeux de symétrie avec des images en miroir font appel à la capacité de se représenter les objets pour les retourner mentalement.

« Il faut faire appel à la représentation de l’objet une fois qu’il est retourné dans son image miroir. Ça fait appel aussi à l’observation, et ça demande une étape de plus. »

Gilles Bergeron, Ph. D., est un spécialiste de la psychologie cognitive et des jeux éducatifs.

Il a élaboré le programme Cerveaux actifs pour tous ceux qui souhaitent stimuler leur matière grise de façon ludique.

Il a créé le programme d’ateliers Cerveaux actifs, un programme de stimulation cognitive destiné aux 55 ans et plus.

Son site web : cerveauxactifs.com.

EXTRAIT

« Gilles Bergeron aime illustrer comment le cerveau est soumis à des “illusions cognitives”, comme l’œil est soumis à des illusions visuelles. “Souvent, le cerveau doit traiter rapidement un nombre considérable d’informations et il doit alors prendre des raccourcis, ce qui l’amène à faire des erreurs. Par exemple, complétez la phrase suivante : ‘La mère de Paul a trois enfants : Cric, Crac et ... ?’ (Réponse : Paul.) »