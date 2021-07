«Poly»: soleil et poésie

Bien loin des superproductions animées hollywoodiennes destinées aux jeunes, il y a les films de Nicolas Vanier qui fleurent bon la nostalgie d’une époque où tout était (en apparence) bien plus simple.

Poly est un cheval. Propriété d’un cirque ambulant, l’animal est maltraité par Brancalou (Patrick Timsit), le patron particulièrement ignoble et cruel de l’entreprise de spectacles.

Nous sommes dans les années 1960. En Provence (avec l’accent ensoleillé qui fait immanquablement penser à du Marcel Pagnol), où Louise (Julie Gayet), récemment divorcée, décide de s’installer dans un petit village avec sa fille Cécile (Elisa de Lambert). Elle s’y établit comme infirmière, commence à rencontrer les habitants tandis que Cécile est témoin de la maltraitance envers Poly. Après s’être liée d’amitié avec Pablo (Orian Castano), un «employé» du cirque ,et avec l’aide de plusieurs enfants du village, Cécile décide de libérer Poly.

Cette galerie de personnages est complétée par Victor (François Cluzet), un riche propriétaire local, et deux gendarmes (Luc Palin et Jean-Jérôme Esposito) qui ne dépareraient pas aux côtés de Louis de Funès.

Nicolas Vanier est le cinéaste qui nous a offert «Belle et Sébastien» en 2013 et, plus récemment, le poétique «Donne-moi des ailes» (2019). Avec la même sensibilité, le réalisateur se penche sur cette ancienne série télévisée française écrite par Cécile Aubry, également auteure de «Belle et Sébastien».

À part quelques étrangetés, dont certaines anachroniques, comme le fait que la petite Cécile devient végétarienne ou que le divorce de Louise et son exercice d’une profession ne semblent pas exceptionnels, ce «Poly» ramène, avec beaucoup de charme dans le monde merveilleux de l’enfance, où tout est possible, où une cause juste triomphe toujours et où tout finit toujours bien.

C’est mignon tout plein, attendrissant et ça sent bon «Le Sud»... comme la chanson de Nino Ferrer qui clôt le long métrage.