Pourquoi huer l'hymne d'un autre pays?

Pendant des décennies, j’ai cru que la montée du niveau d’éducation civiliserait davantage les relations humaines.

Je confondais scolarisation et culture, diplomation et jugement.

Je ne réalisais pas que ce qui passe pour de l’« éducâââtion » aujourd’hui n’est rien d’autre que la distribution à rabais des cartes officielles de pseudo-compétence que le marché exige.

Idiots

J’ai vu une autre preuve de l’infinie et universelle bêtise humaine en regardant les matchs de soccer de l’Euro.

Pouvez-vous me dire au nom de quel argument minimalement raisonnable, les partisans d’une équipe huent à tue-tête les hymnes nationaux des équipes adverses ?

Si une équipe nationale en affronte une autre au beau milieu d’une grave crise diplomatique ou humanitaire entre les deux, on pourrait comprendre.

Mais, pour ne prendre qu’un exemple, que les partisans anglais huent l’hymne... croate ? L’hymne tchèque ?

Richard Martineau me dirait sans doute : Joseph, que tu es naïf, ce sont des connards du même genre que ceux qui « fêtent » une victoire du Canadien en saccageant le centre-ville.

Je suis un souverainiste québécois et il ne me viendrait jamais à l’esprit de huer l’Ô Canada.

Critiquer un régime politique dans un texte argumenté est une chose. Huer l’hymne d’un pays en est une autre, et celui qui ne voit pas la différence part de très loin.

Il se trouvera de pseudo-intellectuels, férus de mondialisme post-moderne, pour y voir la « preuve » du caractère toxique de l’idée même de nation. C’est risible.

Qu’est-ce qu’une nation ? Des gens qui partagent une histoire, des coutumes, une ou des langues, un territoire, des institutions.

Il n’y a là, en soi, rien de problématique si vous ne prétendez pas à une quelconque supériorité agressive.

Je souris quand je vois ces jeunes de 20 ans qui, comme moi jadis, partent sac au dos découvrir le monde, convaincus qu’ils aimeront tous ceux qu’ils rencontreront, convaincus que plus l’autre est exotique, plus il mérite notre compassion, convaincus qu’ici, c’est toujours plus « quétaine » que là-bas.

Ceux-là découvriront ensuite les charmes discrets de ce qu’ils ont laissé derrière, découvriront qu’ils ne feraient pas leur vie parmi ces peuples dont ils se disent si solidaires.

Ils s’achèteront un bungalow à Mascouche, et c’est très bien ainsi.

Regarder l’Euro, c’est aussi voir ces joueurs, la main sur le cœur, les larmes aux yeux quand ils chantent à tue-tête leur hymne national en faussant comme Jérémy Gabriel.

Relais

Le Québécois en moi, qui se considère sans « vrai » pays, en est toujours ému et un peu envieux.

Si la nation est increvable, même si sa mort est annoncée à intervalles réguliers, c’est parce qu’il est normal, naturel, d’être plus à l’aise au milieu de gens avec qui on a beaucoup en commun.

C’est aussi parce qu’une humanité de 8 milliards d’individus est trop immense, trop abstraite, trop désincarnée pour que l’individu puisse s’identifier à elle.

Il a donc besoin de relais intermédiaires, comme la famille ou la nation.