Quoi lire cet été?

Quel que soit l’endroit où on compte partir cet été pendant les vacances, voici 40 livres qui méritent de nous accompagner !

Les suggestions de Josée boileau

Brébeuf

Montréal, octobre 1947 : des meurtres sordides ont lieu autour du collège Brébeuf et une journaliste enquête avec son mari, ex-policier. Les codes du roman noir sont brassés et on redécouvre, avec détails véridiques, une époque oubliée. Intéressant premier polar, paru à l’automne 2020.

Glauque

L’été 2021 appelle à nouveau à la découverte des régions du Québec, alors plonger dans leurs contes s’impose. Ici, la Gaspésie fait frissonner avec ses légendes anciennes et les nouvelles histoires d’esprits malins qui, dit le vent qui souffle, la hantent encore.

Haute démolition

Vu des coulisses, Raph, humoriste vedette, est d’un pathétique que ses fans ne peuvent soupçonner. Mais Laurie, son ex, le sait ! Elle décortique sans état d’âme le personnage, écorchant au passage le milieu québécois de l’humour. Un roman dont on parle, mais qu’il faut surtout lire !

Mon Almérique à moi

On rit, et c’est parce que c’est drôle ! Jess, parfois homme, parfois femme selon ce qui l’arrange, a un grand-père encore plus fantasque : Almérique, qui a tout fait à Montréal, légalement ou pas, y compris manipuler la question référendaire ! Jess prendra-t-elle sa relève ? Délicieusement ironique.

La dernière fois qu’on l’a vu, c’est au Perrette

En juin 1978, Mario Lessard, 12 ans, disparaît et ses copains se lancent à sa recherche. Quand, 40 ans plus tard, le corps est retrouvé, le narrateur se souvient de la candeur de ces vacances-là et toute une génération s’y reconnaîtra. Paru l’automne dernier, à savourer cet été.

La désidérata

De patriarche en patriarche, les Berthoumieux sacrifient leurs femmes et il est temps que ça change ! Aliénor, belle étrangère, viendra chambouler ce conte cruel situé en des temps indéfinis et dans un domaine mystérieux, entouré d’une sombre forêt. L’écriture, elle, brille comme de l’or.

Le fantôme de Suzuko

Faute de s’envoler pour Tokyo, suivons Vincent, Montréalais qui en parcourt les rues, en souvenir d’une femme qu’il aimait et qui est subitement décédée. On découvre la capitale, sa faune artistique et une nouvelle version des yokai, créatures surnaturelles du folklore japonais. Exotique à souhait !

Le territoire sauvage de l’âme

Guillaume, alter ego de l’auteur, a enseigné à Kuujjuaq puis a installé sa petite famille en Estrie. Il raconte ces deux mondes en faisant se répondre les paysages, la simplicité des rapports humains et l’importance de la transmission. Un grand apaisement en nos temps bousculés.

Mukbang

Kim Delorme veut devenir championne des mukbangs, ces performances où l’on mange en ligne. Pari risqué, mais le roman, lui, vise dans le mille en ciblant la notoriété instantanée, les excès des réseaux sociaux, la solitude derrière l’écran, et des codes QR complètent le récit ! Ingénieux et troublant.

Tout est ori

Propriétaire de l’usine de fruits de mer de Baie-Trinité, pas étonnant que la famille Lelarge y mène le bal. Jusqu’à l’arrivée de Mori, discret Japonais qui va virer le village à l’envers avec une mystérieuse invention. Loufoque et truculent, et récipiendaire 2021 du prix Robert-Cliche du premier roman.

Les suggestions de Karine Vilder

Tout le bonheur du monde

Bienvenue chez les Sorenson ! Mariés depuis une bonne quarantaine d’années, David et Marilyn semblent toujours s’aimer aussi fort qu’au premier jour. Un tour de force que Wendy, Violet, Liza et Grace, leurs quatre filles, souhaiteraient bien elles aussi pouvoir arriver à reproduire. Sauf que pour l’instant, elles sont toutes très, très loin du but ! Et pour ne rien arranger, leur vie sera bientôt complètement chamboulée par un élément inattendu...

Honnêtement, c’est l’une des meilleures sagas familiales qu’on ait lues depuis longtemps !

Mon rêve c’est toi

Qu’on y croie ou non, certaines personnes peuvent avoir des rêves prémonitoires. Joel, par exemple. Depuis qu’il est tout jeune, c’est même quelque chose qui lui pourrit la vie. Non seulement parce qu’il lui est impossible d’en parler sans passer pour un hurluberlu, mais parce que ces rêves ne sont pas toujours porteurs de bonnes nouvelles. Alors lorsqu’il va rencontrer Callie et en tomber amoureux, sa plus grande peur sera ensuite de rêver à elle...

Une comédie romantique qui, sans être un feel-good, est quand même sympathique.

Les somnambules

Pour le moment, c’est notre dystopie coup de cœur de l’année. On se promet d’ailleurs déjà de la glisser dans notre top 10 des meilleurs romans de 2021. Mais on s’emballe, on s’emballe, et on ne dit pas de quoi il en retourne. Alors tout va commencer à Maker’s Bell, une petite ville de Pennsylvanie où, un beau matin, une ado de 15 ans va sortir de chez elle et se mettre à marcher droit devant elle avec le regard complètement vide. Le hic, c’est que des centaines de personnes ne vont pas tarder à l’imiter sans qu’aucun scientifique ne puisse en deviner les raisons. Addictif au possible !

Kingdomtide

Cloris Waldrip, une enseignante à la retraite de 72 ans, a failli passer une semaine de rêve dans le Montana en compagnie de son vieux mari. Failli, parce qu’en survolant l’imposante forêt nationale de Bitterroot, le petit bimoteur à bord duquel ils prenaient place s’est écrasé. Et pour sa chance ou sa malchance, Cloris sera l’unique survivante de cet écrasement. Alors si elle veut pouvoir tenir en attendant l’arrivée éventuelle des secours, elle devra sans arrêt penser vite et bien. Un régal.

Le livre des deux chemins

Un autre roman qui s’ouvre sur une histoire d’avion en détresse puisqu’à peine commencé, on va apprendre que le personnel de bord et les passagers d’un avion se préparent à atterrir d’urgence sur le terrain de football d’une école de Caroline du Nord. L’horreur, quoi. Compte tenu des circonstances, Dawn Edelstein aurait donc dû penser à son mari et à sa fille. Mais à la place, c’est à l’homme qu’elle a aimé 15 ans plus tôt en Égypte qu’elle songera. Alors si la chance lui était donnée de quitter l’avion en un seul morceau, vers qui ira-t-elle ? Un bon Jodi Picoult, dense à souhait.

La Plus-que-vraie

Alexandre Jardin revient ici à ses premières amours avec cette histoire d’amour un peu fofolle. Voyez par vous-même. Son nouveau héros, Frédéric Sauvage, a la réputation d’écrire des romans dont les personnages sont toujours prêts à tout pour vivre de grandes passions amoureuses. Un beau paradoxe puisque dans la vraie vie, Frédéric n’a jamais rien vécu de tel. Du moins jusqu’à ce que, dans des circonstances pour le moins surprenantes, il ne fasse la rencontre d’Alice. Une femme qui bouleversera son existence avec la force d’un ouragan de catégorie 6 et qui l’entraînera au bout du monde.

Loup, y es-tu ?

Si on part camper quelque part cet été, il faudra y penser à deux fois avant d’emporter ce livre. À moins, bien sûr, d’aimer se faire de grosses frayeurs. Car dans ce huitième opus de la série Helen Grace, de malheureux vacanciers partis camper dans le parc national de New Forest vont être traqués et transpercés de carreaux d’arbalète avant de finir pendus à un chêne. Une situation tout à fait cauchemardesque que la détective Helen Grace devra éclaircir le plus rapidement possible.

Bons baisers de Brooklyn

Par l’auteure de la mégapopulaire série pour ados Gossip Girl, un roman plein d’humour qui nous entraîne directement à Brooklyn, dans le quartier très tendance de Cobble Hill. C’est là qu’habitent quatre couples qui, même s’ils ne se connaissent pas encore, ont beaucoup en commun : un mariage ayant déjà connu des jours meilleurs.

Une histoire qui ne révolutionne rien, mais qui fera passer aux amateurs du genre quelques heures agréables.

Je connais ton secret

Après avoir lu ce thriller psychologique, plus jamais on ne regardera du même œil tout ce qui ressemble de près ou de loin à un assistant personnel intelligent. Fraîchement divorcée, Jo a en effet temporairement emménagé dans l’appartement archi-techno et ultra-connecté d’une riche copine. Quel temps fait-il ? À quelle heure ouvre le club de sport ? Jo n’a qu’à poser la question à voix haute pour qu’Electra lui réponde. Le problème, c’est qu’Electra n’en restera pas là. Un beau jour, elle lui dira par exemple : « Je sais ce que tu as fait. » Ce qui sera un choc terrible pour Jo, cette dernière ayant bel et bien quelque chose à se reprocher...

Billy Wilder et moi

De l’écrivain britannique Jonathan Coe, on a surtout aimé Testament à l’anglaise et La maison du sommeil. À cette liste s’ajoute maintenant Billy Wilder et moi, qu’on a tout simplement adoré. Sans surprise, on y croise le célèbre réalisateur de Sept ans de réflexion ou d’Irma la douce. Mais il commence à se faire vieux et pour le tournage de Fedora, son avant-dernier film, il va embaucher une jeune assistante d’origine grecque grâce à laquelle des pans entiers de son incroyable existence seront bientôt racontés. Si on est mordu de cinéma, à lire sans faute.

Le colibri

Le colibri du titre n’est pas un oiseau, mais un homme du nom de Marco Carrera. Ceci étant, ça ne va pas l’empêcher de voir sa vie voler en éclats ! Un matin de la mi-octobre 1999, le psychanalyste de sa femme va en effet se pointer dans son cabinet pour lui apprendre qu’il court un grave danger. Et tout ça à cause d’une vieille histoire d’amour tout ce qu’il y a de plus platonique.

Même s’il est un peu dur à suivre parce qu’il nous fait sans cesse passer d’une décennie à l’autre, ce livre vaut le détour. En Italie, il a d’ailleurs remporté le fameux prix Strega l’an dernier.

Nos secrets trop bien gardés

Au cœur de ce roman, il y a un autre roman : le très célèbre Docteur Jivago de l’écrivain russe Boris Pasternak. Écrit au tournant des années 1950, ce livre a rapidement été censuré à travers l’URSS à cause de la façon dont la révolution d’Octobre y était un peu trop librement présentée. Mais apparemment, la CIA aurait déployé beaucoup d’efforts pour que l’œuvre puisse être diffusée de l’autre côté du rideau de fer, et c’est cette histoire-là, un brin romancée, qu’on pourra découvrir ici.

Émissaires des morts

Ce premier volet de la trilogie Andrea Cort a reçu en 2009 le prix Philip K. Dick. Mais pour qu’on puisse se familiariser plus facilement avec son lointain et violent univers, l’éditeur français a eu l’excellente idée de le faire précéder des quatre premières aventures d’Andrea, toutes parues sous forme de nouvelles ou de novellas. On sera ainsi catapulté dans l’espace où, chaque fois qu’elle doit enquêter sur tel ou tel crime, Andrea doit composer avec des extraterrestres en tous genres. Sans parler de son passé, qui la hante au plus haut degré. Génial.

Là où nous dansions

Ira, qui est flic d’élite, a grandi au deuxième étage de la tour 303 du Brewster-Douglass Housing Projects, le premier ensemble de logements sociaux de Détroit à avoir été spécifiquement construit pour les Afro-Américains. Mais à peine 50 ans plus tard, tous ses édifices seront rasés et un cadavre y sera retrouvé. À Ira d’enquêter, et ce faisant, toute l’histoire de la ville, absolument passionnante, nous sera racontée.

Le Stradivarius de Goebbels

Même s’il a été romancé, ce récit se base sur une histoire vraie : celle de Nejiko Suwa, jeune virtuose japonaise à qui le haut dignitaire nazi Joseph Goebbels aurait offert un Stradivarius le 22 février 1943. Un magnifique cadeau, mais qui se révélera très vite empoisonné. Car dès qu’elle apprendra comment ce violon a pu finir entre ses mains, Nejiko Suwa aura de plus en plus de mal à en jouer. Intéressant, non ?

Les suggestions de Marie-France Bornais

Kukum

Après avoir raconté la vie de sa grand-mère dans Elle et nous, Michel Jean fait revivre l’histoire hors normes de son arrière-grand-mère, Almanda Siméon. Et c’est toute l’histoire d’une région, de ses gens, qu’ils soient pionniers ou autochtones, qui s’illumine grâce à sa prose.

Le murmure des hakapiks

Cette nouvelle enquête de Moralès se révèle un suspense féroce se déroulant aux Îles-de-la-Madeleine. La vie est rude dans ces contrés et la vie en mer est difficile. Moralès, au troisième sous-sol après son divorce, est encore une fois appelé à la rescousse.

Après

Jean-Pierre Charland s’est projeté dans un futur pas si lointain pour écrire ce roman d’anticipation terrifiant. Il a imaginé un pays dévasté par une pandémie qui n’a laissé qu’une poignée de survivants. Ils ne cherchent qu’à sauver leur peau.

Place des Érables, tome 1 : La quincaillerie J.A. Picard et Fils

Pour sa nouvelle série, la reine de la saga historique québécoise a créé un tout nouvel univers, faisant l’éloge des liens familiaux et des petits événements du quotidien à Montréal dans les années 1960. Bienvenue chez les Picard et bienvenue dans leur quincaillerie !

Tout écartillées

Marie-Ève Bourassa propose une incursion dans les bas-fonds de Montréal dans les années 1970. Dans ce roman jouissif, rempli de clins d’œil à l’ambiance, à la langue et à la musique de l’époque, le détective privé Georges Kirouac devra faire la lumière sur une mystérieuse affaire.

Des bières et des femmes

Julie Myre Bisaillon revient cette année pour raconter à ses lecteurs le quotidien d’une table gourmande et d’une microbrasserie de la région. En partie autobiographique, le roman est un délice, page après page. Il fait honneur à la cuisine fraîche et au houblon !

L’Anse-à-Lajoie, tome 1 : Madeleine

France Lorrain propose une incursion dans la Gaspésie d’antan dans sa nouvelle série, L’Anse-à-Lajoie. Entre les pêches et les corvées, les marées et les accidents, le destin des jumelles Gérard se laisse découvrir page après page, au cœur d’un village fictif campé près de Percé.

Les Nouveaux Petits souliers dans l’entrée

Amy Lachapelle offre à ses lecteurs une douce fiction sur la famille, les deuils difficiles et les différentes maternités. Avec une infinie délicatesse, elle raconte une belle et lumineuse histoire d’adoption. La petite Flavie changera totalement le quotidien d’une famille.

Fanette, la suite : Amitiés particulières

Photo courtoisie

Flots

En apparence, Florence est une petite fille de huit ans comme les autres : elle suit des cours de piano, elle a des amies avec qui elle joue beaucoup. Mais il y a quelque chose en elle qui ne tourne pas rond et c’est terrifiant.

Noir Métal

Sébastien Chabot entraîne ses lecteurs dans une Matapédia mystérieuse, déjantée, où se côtoient l’univers très sombre de la musique black métal et d’étranges références à la mythologie scandinave. Avec lui, on est sur une corde raide entre le réel et l’imaginaire.

La Tisserande

Auteur très apprécié de romans historiques, Richard Gougeon s’est inspiré de la vie difficile des tisserandes des usines montréalaises de la fin du 19e siècle pour écrire La tisserande. Il y raconte le dur labeur des employés des filatures et les combats menés pour améliorer leurs conditions de travail.

Sans la peau

Le détective Xavier Martel est forcé de reprendre du service auprès de la GRC après qu’un ressortissant russe a été trouvé mort dans un conteneur, au port de Montréal. De découverte en découverte, il plonge dans l’univers de la mafia russe et de ses dangereuses ramifications.

La reconstruction du Paradis

En 2018, la maison de Robert Lalonde a été complètement détruite par un incendie. Il lui a fallu repartir à zéro, n’ayant réussi qu’à sauver quelques biens, dont son ordinateur à moitié fondu. Il tire des enseignements précieux de cette épreuve.

Les secrets d’une âme brisée

Spécialiste des polars romantiques sur trame historique, l’écrivaine entraîne ses lecteurs au bord du lac Témiscamingue à la fin du 19e siècle. Elle dépeint les mœurs de l’époque à travers l’histoire d’une jeune femme qui doit diriger une entreprise familiale.