Tom Holland et Zendaya confirment les rumeurs en s’embrassant

Les deux vedettes de la plus récente mouture de Spider-Man ne jouent pas les amoureux seulement devant la caméra.

Tom Holland et Zendaya étaient la cible de nombreuses rumeurs depuis plusieurs années.

Eh bien les deux jeunes acteurs ont été aperçus en train de s’embrasser à Los Angeles, jeudi dernier.

EXCLUSIVE: Zendaya, Tom Holland finally confirm they're dating with steamy car makeout https://t.co/8swHLqMy9V pic.twitter.com/AXO3tF56Af — Page Six (@PageSix) July 2, 2021

Celui qui interprète l’homme-araignée aurait même été vu en train de se balader avec Zendaya et la mère de cette dernière, ce qui laisse croire que la relation serait plutôt sérieuse.

Zendaya et Tom Holland joueront à nouveau les amoureux dans le film Spider-Man: No Way Home, dont la sortie est prévue le 17 décembre 2021.