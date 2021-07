Un duel new-yorkais à l’avantage des Mets

Les Mets ont servi une correction de 8 à 3 aux Yankees, samedi, dans un duel tout new-yorkais disputé au Yankee Stadium.

Les visiteurs ont marqué les huit premiers points du match, grâce à des poussées de trois et cinq points, respectivement à leurs cinquième et sixième tours au bâton.

Le joueur de premier but Dominic Smith a été le plus productif, lui qui a réussi trois coups sûrs et produit autant de points. Il a aussi croisé la plaque lui-même à deux occasions.

Pour leur part, les Yankees ont répliqué avec un circuit en solo d’Aaron Judge et un simple de deux points de Gio Urshela, tous réussis en fin de sixième manche. L’équipe locale a d’ailleurs réussi ses trois seuls coups sûrs de la journée durant ce tour au bâton.

Sur la butte, le partant des Mets Taijuan Walker a donné quelques miettes aux frappeurs adverses, lui qui a seulement accordé la longue balle de Judge et un simple, ainsi que deux buts sur balles, en cinq manches et deux tiers de travail. Walker (7-3) a aussi passé cinq adversaires dans la mitaine.

Les récents déboires des Yankees, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs, les ont relégués au quatrième rang de la division Est de l’Américaine, deux matchs derrière les Blue Jays de Toronto.

Les Tigers surprennent les White Sox

Le receveur des Tigers de Detroit Eric Haase a frappé deux coups de circuit, dont un à l’intérieur des limites du terrain, pour propulser son équipe vers un gain de 11 à 5 contre les White Sox de Chicago, au Comerica Park.

L’Athlète de 28 a d’abord produit les trois premiers points de son équipe pour lui procurer une avance de 3 à 2 au quatrième bout. Haase a frappé une balle tout juste hors de la portée du voltigeur Billy Hamilton, qui a plongé pour capter la balle et qui l’a ratée. La balle a donc fait son chemin jusque dans le fond du terrain et Haase en a profité pour faire le tour des coussins. Sa deuxième longue balle, aussi bonne pour trois points, est survenue en septième manche.

Jonathan Schoop, Jeimer Candelario et Zack Short ont combiné leurs efforts, produisant cinq points en cinquième manche pour l’équipe hôte.

Chez les visiteurs, Leury Garcia a claqué une balle sous d’autres cieux une deuxième fois cette saison pour produire deux points.

Tarik Skubal (5-7) a inscrit une victoire à sa fiche pour les Tigers. Dallas Keuchel (6-3) a quant à lui alloué sept points à ses adversaires, inscrivant un revers à son dossier.

Une domination des Brewers à Pittsburgh

Les Brewers de Milwaukee se sont amusés au PNC Park, à Pittsburgh, contre les Pirates, notamment en vertu des cinq points produits par le voltigeur Avisail Garcia.

Dans la victoire de 11 à 2, le Vénézuélien a frappé la balle à trois reprises en six présences au bâton. Le joueur de deuxième but Jace Peterson a pour sa part produit quatre points pour sa formation.

Pour les Pirates, Ben Gamel a cogné un circuit en huitième manche et Jared Oliva a permis à Willy Adames de croiser le marbre.

Eric Lauer (3-3) récolte le gain. En six manches de travail, il a concédé quatre coups sûrs et un seul point à ses adversaires. De l’autre côté, c’est Cody Ponce (0-2) qui, en une manche et deux tiers jouée, a assumé la défaite.