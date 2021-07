Télétravail: le gros casse-tête de septembre

On s’en serait passé, mais d’un côté, on doit saluer le timing de cette pandémie.

Si elle avait frappé il y a 10 ans, ou même 5 ans, pas sûr qu’on serait aujourd’hui en train de soupeser ce qui constitue la meilleure répartition du temps de travail, entre la maison et le bureau. Ce serait tout le monde dans son cubicule du lundi au vendredi !

Il y a quelques années, la technologie et les infrastructures de communication n’étaient pas encore tout à fait mûres pour appuyer une vague massive de télétravail. La démonstration que des équipes pouvaient demeurer productives à distance aurait été moins convaincante qu’elle ne l’a été ces derniers mois.

Et encore, tout le monde ne semble pas aujourd’hui convaincu au même degré, et ça soulève certains enjeux.

Québec comme modèle

Cette semaine, Québec a donné le ton en annonçant que ses fonctionnaires allaient progressivement retourner au bureau à partir de l’automne et qu’une approche hybride serait ensuite implantée sur une base permanente. Ça veut dire que les employés de l’État s’affaireront une partie du temps à la maison, l’autre partie au bureau.

Des sondages menés récemment par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés montrent une nette préférence des employeurs (81 %) pour cette formule hybride ou pour un retour au bureau à temps complet. Seulement 37 % des employés partagent cet avis, la majorité (62 %) souhaitant rester en télétravail à temps plein ou jouir d’une entière flexibilité.

Cet écart ne surprend pas, et on n’en est pas à une première divergence de point de vue entre patrons et employés. Il y en aura certainement parmi ces derniers pour revendiquer haut et fort le travail à distance intégral, je pense à ces travailleurs du centre-ville de Montréal qui viennent d’acheter une maison à Granby.

Toutefois, la majorité se pliera de bonne grâce à l’obligation de se déplacer deux ou trois jours par semaine pour rencontrer leurs collègues en personne.

Je souligne comme ça qu’il s’agit d’une avancée majeure dont n’aurait pu rêver, même sur les champignons magiques, aucun syndicat de cols blancs. Ils peuvent remercier la COVID-19.

Les défis

J’évoquais plus haut des enjeux. Implanter le télétravail à grande échelle en raison de force majeure est une chose. En faire une politique permanente en est une autre.

D’abord, on sait que ce ne sont pas tous les employés qui ont la possibilité de travailler à partir de leur domicile, certains corps de métier ne s’y prêtent pas. La question d’une compensation pour le personnel privé de cet avantage finira bien par surgir. Ce sera un casse-tête.

Pour ceux qui en ont le privilège, on doit rappeler un risque. L’expérience récente démontre que de nombreux télétravailleurs ont plus de mal à tracer la frontière entre la vie professionnelle et la vie domestique, que le boulot a tendance à empiéter sur les heures personnelles.

Cela se refléterait dans les données sur la productivité (qui militent en faveur du travail au domicile), des recherches ont montré que les travailleurs à domicile passeraient plus de temps devant leur ordi à échanger des courriels, à répondre aux requêtes de leur patron et à participer à des réunions. Il existait déjà avant la pandémie, mais l’enjeu du droit à la déconnexion se posera avec plus d’acuité avec le télétravail.

Si elles imitent la fonction publique, les entreprises imposeront une limite pour le travail à distance, mais aucune pour les heures passées au bureau. Ça dénote un certain parti pris (compréhensible) de l’employeur pour la présence au bureau.

Je sais qu’on évalue le personnel aux résultats, mais on ne se cachera pas non plus que les promotions et les augmentations de salaire s’obtiennent aussi souvent par les jeux politiques. J’imagine les jeunes loups rentrer au bureau plus qu’il ne faut pour briller auprès de la direction.

Il n’y a rien de mieux qu’une discussion spontanée autour de la machine à café pour se faire valoir auprès du boss. Une présence assidue sur les lieux de travail sera perçue de façon favorable dans bien des organisations.

D’un côté, on verra sans doute des sociétés (en techno, sans doute) ouvrir à fond les vannes du télétravail afin de pouvoir recruter les meilleurs éléments à l’échelle du continent, mais ce sera l’exception.

Occasion d’affaires

Une chose est sûre, c’est que ces questions animeront pour au moins une décennie tous les congrès et les colloques de ressources humaines.

De belles années s’ouvrent aussi pour l’industrie du coaching et de la formation de cadres. J’imagine déjà quelques titres de programmes : leadership à l’ère du télétravail ; susciter l’engagement de vos équipes à distance ; créer une culture d’entreprise dans l’espace virtuel... Et bien du vent !