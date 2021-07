Une véritable oasis de paix au lac Saint-Jean

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean demeure sans aucun doute une des plus visitées au Québec. Si vous désirez la découvrir en profitant d’un séjour dans une habitation spéciale, sur les bords d’une rivière avec une nature unique, choisissez de vivre un séjour au Village Récréotouristique Oasis, dans la région de Saint-Gédéon.

Vous y serez logés dans des yourtes très confortables, avec un accès privilégié autant à la Belle Rivière, qu’au lac Saint-Jean lui-même. Ce site magnifique est l’œuvre de Patrick Ouellet qui voulait faire découvrir sa région, en respectant des principes précis.

« Tout cela a commencé alors que j’étais dans une année sabbatique après avoir vendu ma compagnie dans le domaine du véhicule récréatif. Je suis tombé en amour lors de la visite de ce terrain qui n’était pas développé, avec la vue sur la rivière, si près du lac Saint-Jean. Certaines personnes voulaient y développer un projet immobilier, mais moi, je voulais vraiment garder un cachet plus nature, avec des hébergements hors standard. En fouillant un peu, je suis tombé sur des yourtes faites dans la région, à Saint-David-de-Falardeau. J’ai vite compris que c’était ce que je voulais. »

C’est alors que commencent les travaux pour installer six yourtes de 20 pieds de diamètre pouvant accueillir quatre personnes et une plus grande pouvant accueillir jusqu’à dix personnes.

PLUSIEURS PHASES

La première phase du projet est terminée avec les yourtes qui sont opérationnelles présentement.

« Si j’ai pu faire des locations l’an dernier des six yourtes plus petites, avec la COVID, je ne pouvais pas offrir l’hébergement dans la grande. Je vais pouvoir débuter cet été. J’ai aussi d’autres projets pour le reste du terrain, mais encore là, tant que la pandémie ne sera pas officiellement terminée, je ne peux plus avancer. »

Situé sur les bords de la Belle Rivière, sur le banc de sable comme le disent les gens de la place, cela vous donne accès à plusieurs activités.

« Nous sommes vraiment à l’abri des grands vents, ce qui nous permet d’offrir des activités nautiques intéressantes, comme la location de kayak et de planche à pagaie. Ils peuvent être utilisés sur la Belle Rivière ou sur le lac Saint-Jean pour les plus hardis. »

Photo courtoisie, Karl Tremblay

DES YOURTES UNIQUES

Si vous avez déjà vécu l’expérience d’un séjour dans une yourte, dites-vous bien que dans le cas du Village Récréotouristique Oasis, elle sera bien différente.

En effet, à l’intérieur on retrouve plusieurs services qui ne sont pas là en temps normal.

« Je voulais assurer un certain confort aux gens qui nous visitent. Pour ce faire, j’ai modifié l’intérieur des yourtes en y installant une salle de bain complète avec toilette et douche. Il n’était pas question pour moi de demander aux gens de se rendre dans un bloc sanitaire pour leurs besoins essentiels. Je n’ai jamais aimé être placé dans ce genre de situation. Pour moi, c’était très important. »

Pour y avoir vécu durant plusieurs jours, je dois avouer que j’ai été surpris du confort et de toutes les commodités que l’on retrouve à l’intérieur. Il y a une mezzanine avec un lit double et un divan-lit, qui peut lui aussi accueillir deux personnes. Tout le nécessaire pour manger et faire chauffer les repas est sur place. Toute la literie est fournie pour le séjour. Un BBQ est aussi disponible pour les campeurs.

Mentionnons qu’en plus, sur le site, on retrouve sept sites de camping en forêt pour les VR et quatre pour les tentes.

RESPECT DU MILIEU

Un point fort intéressant qui milite en faveur d’un séjour là-bas, c’est que le développement a été fait dans le respect de la nature.

« Nous avions de beaux arbres matures sur le site et nous avons décidé de travailler autour des arbres. Nous avons tout près de nous des sentiers pédestres qui sont appelés les Sentiers du Banc de Sable, utilisables pour la randonnée ou le vélo de montagne. Ils sont vraiment en

forêt et tout le monde peut les découvrir, quel que soit le niveau que la personne a atteint dans ces deux activités de plein air. Ces sentiers donnent accès à des paysages magnifiques. Pour les gens qui circulent sur la Belle Rivière, ils vont découvrir des paysages dignes de la Lousianne. Ils peuvent aussi pousser plus loin pour se rendre à un barrage où il y a une petite chute. Tout cela peut se faire facilement en une demi-journée. »

Ce n’est là qu’un exemple de ce qui vous attend là-bas. Il ne faut pas oublier que de l’autre côté de la route, se trouve le lac Saint-Jean que vous pouvez rejoindre en passant sous le viaduc qui enjambe la route du lac.

Chose certaine, si vous décidez d’y vivre un séjour, vous ne le regretterez pas. C’est une véritable aventure de glamping, dans un décor fabuleux, qui vous invite à la découverte, et à véritablement vivre au rythme de la nature.

► Pour en savoir plus sur les coûts, les disponibilités et tout ce qui entoure un séjour, on peut joindre le proprio au (418)321-5718. Il est aussi possible de visiter la page Facebook ou de vous rendre sur le site www.village-oasis.com. Toute une expérience à vivre.